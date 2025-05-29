На кону – сотни миллиардов долларов. Кто надавит на Трампа для поставки оружия Украине

В Штатах умеют считать деньги, поэтому американский ВПК не откажется от доходов

Летом 2025 года окончатся пакеты военной помощи США Украине, одобренные при администрации Джо Байдена. Однако если президент Дональд Трамп воспрепятствует новым инициативам Конгресса — он столкнется неожиданными союзниками Киева.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он объяснил, что это касается выгоды в сотни миллиардов долларов для американских производителей.

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— В конечном счете, если Трамп скажет «нет», мне кажется, что лучшими нашими адвокатами будут именно представители фирм, которые начнут терять доходы, — предположил дипломат.

По его мнению, на стороне Украины будут также представители тех штатов, где находятся предприятия ВПК, которые также будут терять средства и понимать, что политика Трампа не отвечает их интересам.

— Возможно, Трамп не позволит напрямую продавать оружие Украине, и это будет делаться через европейских союзников. Но не думаю, что при обстоятельствах, когда Путин откровенно издевается над Трампом и показывает, что крутит им как дурак солнцем, американская элита этого не поймет и не будет давить на президента, — заметил экс-министр.

Он с осторожным оптимизмом смотрит на возможности поставки оружия Украине не на средства американского бюджета.

— Тут чрезвычайно важным моментом является решение вопроса о конфискации замороженных российских активов в Европе. Логика некоторых европейских политиков, что у нас нет для этого правовой базы, слаба и ошибочна, потому что правовая база — это изменения к тому или иному закону, или принятие другого закона, — говорит бывший глава МИД.

Он предложил партнерам Украины на Западе дополнить существующее законодательство или писать новое, если есть политическая воля.

— Если мы соединим возможность Америки продавать оружие и замороженные в Европе российские деньги, это будет лучшим выходом. Тогда будем покупать у США американское оружие за российские деньги и бить российских окупантов. Я думаю, это будет лучший способ показать Путину, как нужно вести войну, — подытожил Владимир Огрызко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Запад должен Путина бить, а не просить о переговорах.