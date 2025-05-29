На кону — сотні мільярдів доларів. Хто натисне на Трампа для поставки зброї Україні

У Штатах вміють рахувати гроші, тому американський ВПК не відмовиться від прибутків

Влітку 2025 року закінчаться пакети військової допомоги США Україні, схвалені при адміністрації Джо Байдена. Однак якщо президент Дональд Трамп стане на заваді новим ініціативам Конгресу — він зіткнеться несподіваними союзниками Києва.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко. Він пояснив, що це стосується вигоди на сотні мільярдів доларів для американських виробників.

Більше читайте у публікації: "Україні важливо вчепитися за це": Володимир Огризко про заяви Трампа, Путіна та обережний оптимізм (відео)".

— В кінцевому рахунку, якщо Трамп скаже "ні", то мені здається, що найкращими нашими адвокатами будуть саме представники фірм, які почнуть втрачати прибутки, — припустив дипломат.

На його думку, на боці України будуть також представники тих штатів, де розташовані підприємства ВПК, які також будуть втрачати кошти і розуміти, що політика Трампа не відповідає їхнім інтересам.

— Можливо, Трамп не дозволить прямо продавати зброю Україні, і це буде робитися через європейських союзників. Але не думаю, що за обставин, коли Путін відверто знущається з Трампа та показує, що крутить ним як дурень сонцем, американська еліта цього не зрозуміє і не буде тиснути на президента, — зауважив ексміністр.

Він з обережним оптимізмом дивиться на можливості постачання зброї Україні не коштом американського бюджету.

— Тут надзвичайно важливим моментом є розв’язання питання про конфіскацію заморожених російських активів в Європі. Логіка деяких європейських політиків, що у нас нема для цього правової бази, є слабкою і хибною, тому що правова база — це зміна до того чи іншого закону, або прийняття іншого закону, — каже колишній глава МЗС.

Він запропонував партнерам України на Заході доповнити існуюче законодавство або писати нове, якщо є політична воля.

— Якщо ми поєднаємо можливість Америки продавати зброю і заморожені в Європі російські гроші, — це буде найкращим виходом. Тоді будемо купувати у США американську зброю за російські гроші і бити російських окупантів. Я думаю, це буде найкращий спосіб показати Путіну, як треба вести війну, — підсумував Володимир Огризко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Захід має Путіна бити, а не просити про переговори.