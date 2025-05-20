США пока не решили, продолжат ли военную помощь Украине: в Раде назвали тревожный срок

По словам Ирины Геращенко, вся надежда на Конгресс и американское общественное мнение

Летом, которое уже на пороге, заканчивается пакет военной помощи для Украины. Его "пробил" перед своим уходом с поста американский президент Джо Байден. Неизвестно, что последует дальше.

Нынешняя администрация США еще не приняла решения касательно следующих поставок вооружения Киеву. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио, сообщает Clash Report.

"США не прекратили поставки оружия на Украину, однако решение о возможности формирования новых пакетов помощи пока не принято", – сказал Рубио.

Он также добавил, что Вашингтон работает с партнерами по НАТО над поставкой дополнительных батарей противоракетной обороны Patriot для Украины.

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции Европейская Солидарность в Верховной Раде 9-го созыва Ирина Геращенко напомнила, что летом заканчивается пакет военной помощи Байдена и пока в американском бюджете не предусмотрены новые поставки оружия Украине.

"Позиция администрации Трампа ясна, их ставка была на скорые переговоры и завершение боевых действий. Похоже, план Б, что Путин попросту не собирается прекращать войну, в Вашингтоне почему-то не рассматривался и стал для Трампа и его команды сюрпризом", – отметила она.

Геращенко подчеркнула, что Украина пока не знает, какие решения примет Белый дом после фактического провала мирных переговоров. По ее мнению, единственное, что может повлиять на решения администрации Трампа по Украине – это позиция Конгресса и американское общественное мнение.

Напомним, телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина не приближает мир в Украине, а напротив, дает Кремлю возможность продолжать свою агрессию. Эксперты сходятся во мнении, что без участия в переговорах Украины и ужесточения санкций против России нет смысла говорить о реальном прогрессе.