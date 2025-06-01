Трамп больше не будет читать разведданные. В NBC News узнали причину

Один из источников телеканала сообщил, что "проблема Трампа в том, что он время смотрит телевизор"

Дональд Трамп будет просматривать разведданные по видео. Руководитель Национальной разведки США Тульси Габбард планирует изменить формат ежедневных брифингов для президента США, чтобы они лучше соответствовали его стилю восприятия информации.

Об этом сообщили на телеканале NBC News со ссылкой на пять информированных источников. По информации СМИ, Габбард попросила нынешних и бывших сотрудников разведки предложить, как можно изменить ежедневные президентские брифинги (PDB) в соответствии с политическими интересами и привычками Трампа.

Четыре собеседника телеканала утверждают, что среди предложенных вариантов – видеоверсия PDB, которая по своему виду и формату будет похожа на трансляцию Fox News.

NBC News описывает, что согласно этой идее офис директора Национальной разведки мог бы нанять продюсера Fox News для производства видеоверсии брифинга и одну из телеведущих – для ее презентации.

Один из источников телеканала сообщил, что "проблема Трампа в том, что он не читает, а все время смотрит телевизор".

Также Габбард обсуждала другие изменения в PDB, в частности, ее адаптацию в соответствии с интересами президента США: упор на информацию об экономических и торговых вопросах и меньше внимания к войне в Украине, говорится в материале.

И изменение формата ежедневных брифингов президента США, и изменение содержания – это обычная практика, сопровождавшая предшественников Трампа.

Стоит добавить, что ранее СМИ писали, что с тех пор, как президент Дональд Трамп был приведен к присяге в январе, он прослушал лишь 12 докладов представителей разведки в рамках "Ежедневного брифинга президента".

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