Илон Маск появился с синяком под глазом после слухов об увольнении и наркотиках (фото)

Трамп подарил Маску символический ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск не покидает работу в американском правительстве вопреки распространенным слухам. Владелец Tesla и SpaceX продолжит руководство департаментом эффективности и останется советником главы государства.

Об этом сообщает BBC. Заявление президента прозвучало на пресс-конференции, которую первоначально анонсировали как прощание с миллиардером.

"Илон действительно не идет, он просто будет ездить туда-сюда", — пояснил Трамп во время встречи с журналистами. Президент США подчеркнул, что департамент эффективности DOGE (Department of Government Efficiency) – это проект Маска, и он будет продолжать заниматься многими делами в правительстве.

Сам Маск подтвердил, что остается "другом и советником" американского лидера. Миллиардер заверил, что команда его департамента эффективности DOGE будет только крепнуть и сможет сэкономить для США триллион долларов.

За хорошую работу Трамп вручил Маску символический "золотой ключ от Белого дома". Этот подарок стал главным событием церемонии и благодарностью за службу в департаменте эффективности.

Во время пресс-конференции журналисты заметили у Маска синяк под глазом. Миллиардер объяснил, что его ранил пятилетний сын Икс во время домашней игры, когда отец в шутку попросил ребенка ударить его.

Илон Маск — Фото Getty Images

Илон Маск — Фото Getty Images

Отдельный инцидент произошел с журналистом The New York Times. Маск отказался отвечать на вопрос о возможном употреблении наркотиков и обвинил издание в распространении ложной информации о себе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Маск жестоко раскритиковал президента Трампа. Мы рассказывали, в чем причина.