На ссоре Маска и Трампа можно было заработать деньги: каким бы был выигрыш

Миллиардер заявил, что его сообщения "зашли слишком далеко"

Конфликт между Трампом и Маском продолжает привлекать внимание — миллиардер Илон Маск попросил прощения перед президентом США Дональдом Трампом. Букмекеры принимали ставки на его извинения.

На букмекерском сервисе Polymarket принимают ставки на развитие событий в конфликте Трампа и Маска. Люди делают ставки на их примирение. По состоянию на 11.50 11 июня шансы оценивали так:

Трамп и Илон публично помирятся до пятницы (13 июня) — шансы 27% (-3%)

Извинится ли Илон Трампа до июля — шансы оценивают в 99% (+56%)

Стоит отметить, что шансы на извинения Маска взлетели после 10:00 (по киевскому времени). Свой пост с извинениями миллиардер опубликовал в 10.04.

До извинений Маска коэффициент был 3,0. То есть, поставив на это 1000 долларов, можно было выиграть 3000. Сейчас он установлен на уровне 1,18 — выигрыш с 1000 долларов будет 180. То есть букмекеры почти не сомневаются, что к пятнице они уже помирятся.

Как извинился Маск

"Я сожалею о некоторых своих сообщениях относительно президента Дональда Трампа на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", – написал он.

Ссора между Трампом и Маском — что известно

Конфликт между Трампом и Маском разгорелся в июне после почти годового периода тесного сотрудничества. После лет поддержки демократов, Маск в 2024 году стал крупнейшим республиканским донором, потратив почти 300 миллионов долларов на поддержку Трампа. Он быстро вошел в ближайший круг президента, появляясь в Белом доме и на заседаниях кабинета министров. Трамп даже назначил Маска главой Департамента правительственной эффективности (DOGE) по сокращению расходов.

Проблемы начались, когда Маск осудил законопроект Трампа о снижении налогов и расходах. По его мнению, он значительно увеличит государственный долг США в 36,2 триллиона долларов.

Маск начал публично атаковать Трампа — утверждал, что тот проиграл бы выборы без его поддержки и даже намекнул, что президент — педофил. Позже он объявил, что намерен создать свою политическую партию, чем может угрожать американской двухпартийной системе.

В ответ Трамп угрожал отменить федеральные контракты компаний Маска. Тот ответил, что SpaceX начнет выводить из строя свои космические корабли Dragon.

Как писал "Телеграф", политолог Иван Преображенский оценил, пойдет ли на пользу России конфликт между Трампом и Маском. По его мнению, он может благоприятно отразиться на ситуации в Европе.