Все полетело кувырком из-за одной фразы: СМИ выяснили, какие слова Маска разозлили Трампа

Сначала Трамп не планировал устраивать скандал, который так сильно вышел бы на публику

Президент США Дональд Трамп, мол, не планировал сильно ссориться со своим бывшим советником, миллиардером Илоном Маском. Но несколько заявлений Маска сначала выбили американского президента из равновесия, а затем вообще адски разозлили. Это вылилось в обмен резкими сообщениями в социальных сетях и ряд других событий.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники в Белом доме. Чиновники, говорившие с журналистами, подтвердили, что сейчас Трамп и Маск сохраняют своеобразное перемирие после того, как их помощники провели телефонный разговор, но перемирие очень шаткое.

"Будущее их отношений совершенно не определено", — отметило издание.

Чиновники также рассказали, что сначала Трамп не планировал устраивать скандал, который так сильно вышел бы на публику. Не ставил перед собой такую цель и Маск. Однако заявление Маска о том, что Трамп связан с Джеффри Эпштейном, обвиняемым в сексуальных преступлениях, "вывело президента из равновесия". По-настоящему Трампа разозлило заявление, что он, мол, не победил бы на выборах в 2024 году, если бы Маск его не поддержал.

Отметим, что ссора между президентом США Дональдом Трампом и его близким соратником, миллиардером Илоном Маском стала главной темой в мировых СМИ. Украинцы тоже не смогли пройти мимо такой "жирной" истории, а потому сеть затопило мемами по этому поводу.

Напомним, Маск в конце мая начал резко критиковать Трампа из-за того, что тот якобы подрывает его планы по сокращению расходов бюджета. После этого миллиардер даже намекнул, что президент США – педофил. Позже он объявил, что намерен создать свою политическую партию, чем может угрожать американской двухпартийной системе. Демократы и республиканцы 150 лет не пускали другие партии в политику. Но состояние Маска может позволить поднять бурю в политической сфере США.