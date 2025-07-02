В США прояснили ситуацию с поставками оружия Украине: стоит ли переживать
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В Украине тоже призывают не паниковать
В США опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Сообщения об остановке передачи ракет к ПВО касались "одного конкретного случая".
Об этом рассказала спикер Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга. По ее словам, есть другие программы и инициативы относительно поставок оружия на нужды ВСУ.
"Мы не остановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое поменялось, как вы слышали от Министерства обороны", — сказала она.
Брюс подчеркнула, что не уполномочена говорить от имени Пентагона, однако напомнила, что президент Дональд Трамп уже указывал на то, что остаются обязательства относительно поставок ракет к системам Patriot.
Она не исключила, что ситуация изменится в будущем, однако призвала не думать, что один момент говорит о картине в целом.
Тем временем издание WSJ сообщило, что в США предлагают существенно сократить объемы поставок оружия Украине до уровня, которого будет достаточно, чтобы "завершить войну".
Однако глава ЦПД Андрей Коваленко отметил, что пока не стоит паниковать из-за вопроса поставок вооружения, поскольку ситуация там не настолько однозначна, как пишут в СМИ.
Как сообщалось ранее, с 1 июля официально прекращают функционирование программ, финансируемых Агентством по международному развитию (USAID). Теперь всеми программами внешней помощи, которые остались после "реформ Илона Маска", будет руководить напрямую Государственный департамент.