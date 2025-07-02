В США прояснили ситуацию с поставками оружия Украине: стоит ли переживать

В Украине тоже призывают не паниковать

В США опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Сообщения об остановке передачи ракет к ПВО касались "одного конкретного случая".

Об этом рассказала спикер Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга. По ее словам, есть другие программы и инициативы относительно поставок оружия на нужды ВСУ.

"Мы не остановили поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое поменялось, как вы слышали от Министерства обороны", — сказала она.

Брюс подчеркнула, что не уполномочена говорить от имени Пентагона, однако напомнила, что президент Дональд Трамп уже указывал на то, что остаются обязательства относительно поставок ракет к системам Patriot.

Она не исключила, что ситуация изменится в будущем, однако призвала не думать, что один момент говорит о картине в целом.

Тем временем издание WSJ сообщило, что в США предлагают существенно сократить объемы поставок оружия Украине до уровня, которого будет достаточно, чтобы "завершить войну".

Однако глава ЦПД Андрей Коваленко отметил, что пока не стоит паниковать из-за вопроса поставок вооружения, поскольку ситуация там не настолько однозначна, как пишут в СМИ.

Сообщение Коваленко

Как сообщалось ранее, с 1 июля официально прекращают функционирование программ, финансируемых Агентством по международному развитию (USAID). Теперь всеми программами внешней помощи, которые остались после "реформ Илона Маска", будет руководить напрямую Государственный департамент.