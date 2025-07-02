США официально прекратили все программы USAID: кто теперь будет оказывать международную помощь

Госдепартамент заявил, что USAID якобы не выполнил свои задачи

Соединенные Штаты Америки с 1 июля официально прекращают функционирование программ, финансируемых Агентством по международному развитию (USAID). Теперь всеми программами внешней помощи, которые остались после реформ "по Маску", будет руководить напрямую Государственный департамент.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, USAID, которое управляло тысячами программ и потратило на них более 715 млрд долларов, якобы не достигло своих целей.

В качестве примера Рубио привел 89 млрд долларов, которые были потрачены на программы USAID в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, с 1991 года USAID потратила на программы в Секторе Газа 9,3 млрд долларов, большинство из которых в итоге оказались в руках структур, связанных с террористами ХАМАС. Поэтому по итогам мониторинга деятельность USAID приостановлена.

"В дальнейшем все проекты, отвечающие политике действующей администрации и способствующие интересам США, будет администрировать Госдепартамент. Они будут реализовываться с большей подотчетностью, стратегией и эффективностью… Мы выбираем торговлю вместо помощи, возможности в зависимости от зависимости, инвестиции вместо субсидий. Для США и многих стран мира 1 июля станет началом новой эпохи глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания", – заявил он.

Отметим, что в марте стало известно, что из-за действий президента США Дональда Трампа и так называемого "Департамента правительственной эффективности" (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском может полностью прекратить работу один из самых известных вещателей Соединенных Штатов — "Голос Америки". Значительное количество сотрудников издания было отправлено в бессрочный "административный отпуск" с 15 марта, при этом у них отобрали право доступа к электронной почте и рабочим местам.

Как сообщал "Телеграф", администрация Трампа прекращает более 90% контрактов USAID на 60 млрд долларов по оказанию помощи другим странам. Также правительство пересмотрело другие государственные программы финансирования.