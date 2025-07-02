У США прояснили ситуацію з постачанням зброї Україні: чи варто переживати

В Україні теж закликають не панікувати

У США спростовують інформацію про те, що повністю припинили постачання зброї Україні. Повідомлення про зупинення передачі ракет до ППО стосувалися "одного конкретного випадку".

Про це розповіла речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу. За її словами, є інші програми та ініціативи щодо постачання зброї на потреби ЗСУ.

"Ми не зупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася, як ви чули від Міністерства оборони", — сказала вона.

Брюс наголосила, що не уповноважена говорити від імені Пентагону, проте нагадала, що президент Дональд Трамп уже вказував на те, що залишаються зобов’язання щодо постачання ракет до систем Patriot.

Вона не виключила, що ситуація зміниться у майбутньому, проте закликала не думати, що один момент говорить про картину загалом.

Тим часом видання WSJ повідомило, що у США пропонують суттєво скоротити обсяги постачання зброї Україні до рівня, якого буде достатньо, щоб "завершити війну".

Однак голова ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що поки що не варто панікувати через питання постачання озброєння, оскільки ситуація там не настільки однозначна, як пишуть у ЗМІ.

Повідомлення Коваленко

Як повідомлялося раніше, з 1 липня офіційно припиняють функціонування програм, що фінансуються Агентством з міжнародного розвитку (USAID). Тепер усіма програмами зовнішньої допомоги, які залишилися після "реформ Ілона Маска", керуватиме безпосередньо Державний департамент.