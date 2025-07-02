Трамп "завис": Фесенко объяснил, в чем главная проблема отношений Украины и США

Белый дом сейчас не заинтересован вопросами Украины

В настоящее время никакого давления США на Украину в вопросах завершения войны не наблюдается. Но с другой стороны, никаких действий Вашингтон не предпринимает и в отношении России.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью "Говорить великий Львів". По его словам, президент США Дональд Трамп сейчас "завис" и это является большой проблемой.

"Вот этом сейчас главная проблема — зависание Трампа. Отсутствие каких-то конкретных решительных действий и решений, а не то, что Трамп сейчас будет нас склонять к миру на российских условиях. Если бы это было, мы б это уже увидели", — сказал он.

Фесенко напомнил, что недавно спецпредставитель по Украине Кит Келлог предлагал план из 22 пунктов, в котором лишь один, касавшийся признания Крыма российским, был неприемлем для Украины. Однако этот план отклонила российская сторона.

Политолог подчеркнул, что для Украины сейчас проблема заключается не в том, что США как-то изменили стратегию и намерены давить, чтобы она приняла российские условия.

"Проблема в том, что сейчас мы не в приоритете США. И завершение войны между Россией и Украиной сейчас, в настоящее время, к сожалению, не является первоочередным приоритетом для администрации Трампа", — сказал Фесенко.

Напомним, ранее Фесенко говорил, что отмена военной помощи Украине со стороны США не повод впадать в отчаяние. По его словам, выход из этой ситуации есть, но правительству необходимо будет напрячься.