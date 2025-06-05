"Завтра поход на Вашингтон?" Украинцы клепают мемы о вражде Трампа и Маска

Нашим согражданам только дай повод для шуток

Вчерашние "лучшие друзья" президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск стали "лучшими врагами". Они разругались в пух и прах из-за законопроекта о расходах, который находится в Конгрессе. А пока американская элита "бьет горшки", украинцы запаслись попкорном и клепают мемчики о разрушенном "бромансе".

"Телеграф" собрал отменные мемасы на эту тему, но сначала расскажем, что произошло между Трампом и Маском .

Как сообщает CNBC, Трамп назвал Маска "сумасшедшим" (оказывается, не только Путин сошел с ума) и пригрозил прекратить государственные контракты с компаниями миллиардера, в число которых, помимо Tesla, входят компания по исследованию космоса SpaceX и компания по разработке искусственного интеллекта xAI.

Стоимость акций Tesla резко упала после комментариев Трампа.

Трамп заявил, что Маск, который до недавнего времени был одним из его главных советников, выступает против бюджетного пакета, поскольку он "расстроен" исключением из законопроекта кредитов на электромобили и тем, что президент отклонил его кандидатуру на пост руководителя НАСА.

"Я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону. У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они еще", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Как скажете", — пренебрежительно ответил Маск и добавил, что без него Трамп проиграл бы выборы.

"Оставьте сокращение стимулов для электромобилей/солнечных батарей в законопроекте, даже если не затронуты никакие субсидии на нефть и газ (очень несправедливо!!), но уберите ГОРУ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ СВИНИНЫ в законопроекте. За всю историю цивилизации не было законодательства, которое было бы одновременно большим и красивым", – также написал он в своей соцсети Х.

Справка: "Свинина" (pork, pork barrell) в данном контексте означает распределение бюджетных средств в пользу определенных политических групп, бизнесменов или политиков.

Кульминацией этой истории стало напоминание Маска о том, что Трамп фигурирует в деле Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми. По словам Маска, именно поэтому соответствующие документы до сих пор не обнародованы.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск появился с синяком под глазом после слухов об увольнении и наркотиках, а Дональд Трамп подарил ему символический ключ от Белого дома.