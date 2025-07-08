Журналисты узнали, что чиновник неоднократно посещал Москву

Серхио Гор, главный советник президента США Дональда Трампа, родился в Советском Союзе. Это подтверждает нотариально удостоверенный документ из Мальты.

По данным расследования организации "OCCRP" и газеты "Times of Malta", Серхио Гор, ранее известный как Серджио Гороховский, появился на свет 30 ноября 1986 года в Ташкенте, который в то время был частью СССР (сегодня Узбекистан).

Часть детства Гор провел на Мальте, где учился в колледже Де Ла Саль. Его мать, гражданка Израиля, владела домом в мальтийском городе Коспикуа, который в 2021 году приобрел политик.

После переезда в США он получил американское гражданство и начал работать с сенатором Рэндом Полом, а затем при администрации Трампа. В 2018 году вместе с Полом он официально посещал Москву. По данным таможни, он летал туда и раньше.

В 2020 году Гор возглавил аппарат финансового комитета кампании президента США и стал соучредителем издательской компании "Winning Team Publishing" вместе с Дональдом Трампом-младшим.

Серхио Гор

Обвинения в шпионаже

Директор аппарата Белого дома Серхио Гор "с большой вероятностью" является российским шпионом Сергеем Гороховским, сообщил 2 июля обозреватель сайта NV Иван Яковина.

По его словам, эта история мало кого волнует, хотя все удивлены тем, что президент США сокращает военную помощь Украине. Решение о прекращении помощи принял заместитель министра обороны Элбридж Колби, которого Гороховский лично рекомендовал на этот пост.

Журналист отметил, что Гор расставил по власти сотни лояльных ему людей. На "Reddit" также пишут, что его родители зовут Игорь и Лия Гороховски.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Венгрия продолжает кампанию против "украинских шпионов" — на этот раз под подозрение попали еще два человека, один из которых является депутатом из Закарпатья.