Трамп не соврал: в Пентагоне сообщили приятную новость для Украины

По указанию американского лидера Пентагон сделает важный шаг

Соединенные Штаты Америки анонсировали Украине отправку новой военной помощи в виде дополнительного оборонительного оружия. Такой шаг будет сделан, чтобы страна смогла защитить себя от российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Соответствующее заявление было сделано главным представителем Минобороны США Шоном Парнеллом.

"По указанию президента Трампа Министерство обороны направит дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира", — отмечено в сообщении.

Стоит отметить, что до этого президент США Дональд Трамп анонсировал предоставление Украине большого количества военной помощи из-за продолжения войны со стороны России.

При этом, как пишет Politico со ссылкой на двух собеседников, приостановленные ранее поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после встреч на высоком уровне между представителями США и Украины. Они пройдут в Риме и Киеве в течение следующей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. Сначала в Белом доме подтвердили, что такое решение принято, но при виде размаха скандала резко "дали заднюю" и опровергли, что полностью прекратили поставки оружия Украине. После этого пришлось оправдываться и Пентагону – правда там попытались защитить решение Хегсета.

После этого 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Он продолжался 40 минут. Некоторые СМИ уже назвали его "очень хорошим и положительным". СМИ и эксперты предполагают, что по итогам разговора Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе и ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. А премьер Италии Джорджа Мелони, имеющая с Трампом хорошие отношения, опровергла прекращение помощи – по ее словам, речь идет о пересмотре поставок, а не о полной остановке.

СМИ обнаружили виновного в остановке поставок оружия Украине.