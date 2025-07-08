Журналісти дізналися, що посадовець неодноразово відвідував Москву

Серхіо Гор, головний радник президента США Дональда Трампа, народився в Радянському Союзі. Це підтверджує нотаріально засвідчений документ з Мальти.

За даними розслідування організації "OCCRP" та газети "Times of Malta", Серхіо Гор, раніше відомий як Серджіо Гороховський, з'явився на світ 30 листопада 1986 року в Ташкенті, який на той час був частиною СРСР (сьогодні — Узбекистан).

Частину дитинства Гор провів на Мальті, де навчався у коледжі Де Ла Саль. Його мати, громадянка Ізраїлю, володіла будинком у мальтійському місті Коспікуа, який у 2021 році політик придбав.

Після переїзду до США він отримав американське громадянство та почав працювати зі сенатором Рендом Полом, а згодом — при адміністрації Трампа. У 2018 році разом із Полом він офіційно відвідував Москву. За даними митниці, він літав туди й раніше.

У 2020 році Гор очолив апарат фінансового комітету кампанії президента США та став співзасновником видавничої компанії "Winning Team Publishing" разом із Дональдом Трампом-молодшим.

Серхіо Гор

Звинувачення в шпигунстві

Директор апарату Білого дому Серхіо Гор "з великою ймовірністю" є російським шпигуном Сергієм Гороховським, повідомив 2 липня оглядач сайту NV Іван Яковина.

За його словами, ця історія мало кого хвилює, хоча всі здивовані, що президент США скорочує військову допомогу Україні. Рішення про припинення допомоги ухвалив заступник міністра оборони Елбрідж Колбі, якого Гороховський особисто рекомендував на цю посаду.

Журналіст зазначив, що Гор розставив по владі сотні лояльних йому людей. На "Reddit" також пишуть, що його батьків звуть Ігор і Лія Гороховські.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Угорщина продовжує кампанію проти "українських шпигунів" — цього разу під підозру потрапили ще двоє осіб, один із яких є депутатом із Закарпаття.