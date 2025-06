Над ней смеются, но считают культовой: в чем секрет прически Трампа и почему он не меняет стиль

Прическа Трампа давно стала частью его личного бренда

Образ Дональда Трампа стал узнаваемым не только благодаря статусу, но и благодаря деталям внешности, которые он превратил в элементы фирменного стиля. Речь идет не только о его неизменных красных галстуках, но и о "фирменной" прическе, которая давно стала объектом внимания, обсуждений и насмешек.

"Телеграф" решил выяснить, в чем секрет странной прически Дональда Трампа и почему он не меняет десятилетиями свой стиль. Мы узнали некоторые факты.

Почему у Трампа такая странная прическа

Дональд Трамп начал выстраивать свой узнаваемый публичный образ еще в 1980-х — задолго до того, как занялся большой политикой. Его прическа с объемной укладкой и характерным зачесом быстро стала одной из самых узнаваемых деталей внешности. Но это была не просто прическа, а тщательно продуманный элемент имиджа.

Прическа Трампа стала культовой, Фото: Getty Images

Цвет его волос варьировался от желтоватого до светло-рыжего, а его странно уложенная "волна" на лбу, которая смешно поднималась при сильном ветре, часто вызывала насмешки и была предметом карикатур. Но несмотря на это, прическу Трампа считают "уникальной", он искусно сделал ее частью личного бренда, чтобы отличаться от остальных. В сети ходили слухи, что президент США носит парик, но он это категорически отрицает.

Над прической Трампа неоднократно смеялись, Фото: Getty Images

В нашумевшей книге Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома", прическе 45-го президента США посвящен отдельный раздел, где раскрываются малоизвестные подробности его внешнего образа.

Согласно книге, Трамп в прошлом перенес операцию по скальп-редукции — процедуру, популярную в США в 1980-х. Ее суть заключалась в том, чтобы удалить залысины, а затем натянуть участки кожи с более густыми волосами. Но операция прошла не очень удачно и у Трампа остался шрам, а волосы в передней части головы стали расти неравномерно. И чтобы скрыть эти недостатки, президент США выработал особую укладку, которая сделала его образ более эксцентричным.

Дональд Трамп сделал странную прическу частью своего имиджа, Фото: Getty Images

В книге автор, ссылаясь на слова актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, которая имела роман с Трампом, отмечает наличие у политика своего рода суеверия, связанного с его прической. По ее словам, Дональд верит, что его "сила" тесно связана с волосами, и если он их потеряет, то лишиться статуса и власти. Возможно, он придает ей мистическое значение, сравнивая с библейской историей о Самсоне, сила которого была в волосах.

Дональд Трамп верит, что в его волосах "сила", Фото: Getty Images

Сам Дональд Трамп с иронией относится к шуткам о своей прическе и в книге "The Art of the Deal" рассказал, что сам укладывает волосы, тратя на это всего 10-15 минут. Сначала президент США зачесывает волосы вперед, затем укладывает назад с помощью лака.

Как выглядит прическа Дональда Трампа, Фото: Getty Images

Он также поделился, что использует недорогой шампунь и придерживается простых методов мытья и укладки, хотя точные расходы на уход остаются неизвестными.

