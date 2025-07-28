Укр

Дональд-шалун: самого могущественного старика в мире поймали на мухлевании во время игры в гольф

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Трампа обвиняют в мошенничестве в гольфе Новость обновлена 28 июля 2025, 12:02
Трампа обвиняют в мошенничестве в гольфе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Видео уже завирусилось в сети

Президент США Дональд Трамп обвиняется в мошенничестве во время игры в гольф. Он якобы нарушил правила и в этот момент попал на видео.

Об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что в сети появилось видео одной из игр в Шотландии.

"Камера зафиксировала момент, когда один из кедди в партии Трампа решил помочь ему больше, чем позволено", — говорится в материале.

На кадрах видно, как сначала президент США подъехал на гольф-каре налево от фервея в Тернберре, перед ним был бункер, а налево – легкие кострец. Затем мимо прошли два кедди и один из них остановился. Он наклонился и бросил Трампу мяч.

"Трамп вышел из своего гольф-кара с клюшкой в руках и подошел к упавшему мячу, словно пытаясь его ударить. Видео останавливается перед тем, как он делает замах", — пишет издание.

Трамп на поле для гольфа
Трамп на поле для гольфа
Трамп на поле для гольфа
Мяч, который подали

Добавим, что не так давно кинозвезда Сэмюэл Л. Джексон уже обвинял Трампа в мошенничестве, когда пара вместе сыграла раунд. На вопрос, кто лучший в гольфе, актер "Уголовного чтива" ответил: "О, я точно. Я не мухлюю".

В 2019 году спортивный журналист Рик Рейли заявлял, что Трамп совершил вторую попытку броска без уважительной причины и приписал себе броски других игроков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Белом доме назвали предполагаемого преемника Трампа.

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#США #Гольф #Дональд Трамп