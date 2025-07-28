Дональд-шалун: самого могущественного старика в мире поймали на мухлевании во время игры в гольф

Видео уже завирусилось в сети

Президент США Дональд Трамп обвиняется в мошенничестве во время игры в гольф. Он якобы нарушил правила и в этот момент попал на видео.

Об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что в сети появилось видео одной из игр в Шотландии.

"Камера зафиксировала момент, когда один из кедди в партии Трампа решил помочь ему больше, чем позволено", — говорится в материале.

На кадрах видно, как сначала президент США подъехал на гольф-каре налево от фервея в Тернберре, перед ним был бункер, а налево – легкие кострец. Затем мимо прошли два кедди и один из них остановился. Он наклонился и бросил Трампу мяч.

"Трамп вышел из своего гольф-кара с клюшкой в руках и подошел к упавшему мячу, словно пытаясь его ударить. Видео останавливается перед тем, как он делает замах", — пишет издание.

Трамп на поле для гольфа

Мяч, который подали

Добавим, что не так давно кинозвезда Сэмюэл Л. Джексон уже обвинял Трампа в мошенничестве, когда пара вместе сыграла раунд. На вопрос, кто лучший в гольфе, актер "Уголовного чтива" ответил: "О, я точно. Я не мухлюю".

В 2019 году спортивный журналист Рик Рейли заявлял, что Трамп совершил вторую попытку броска без уважительной причины и приписал себе броски других игроков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Белом доме назвали предполагаемого преемника Трампа.