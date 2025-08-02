Трамп готовится к войне? В Белом доме кардинально изменилась риторика

В Белом доме все больше "ястребов войны", — WP

Недавние угрозы президента США Дональда Трампа Кремлю и его смена риторики по поводу войны в Украине уже заметны и в Сенате. В Белом доме все больше "ястребов войны", которые после длительной критики Трампа встали на его сторону.

Об этом пишет Пол Кейн – старший корреспондент и колумнист газеты The Washington Post в Конгрессе. По его словам, увеличение финансирования Пентагона уже обсуждается.

"Ястребы войны" набирают силу в США. Даже давние критики теперь поддерживают агрессивные действия Трампа в вопросах безопасности", — пишет Кейн.

По его словам, в течение последних недель некоторые традиционные республиканские "ястребы" начали говорить о мире так, будто на дворе снова 2015 год. Они увеличивают бюджет Пентагона, высмеивают демократов за мягкость в вопросах национальной безопасности и хвалят лидеров Республиканской партии за одобрение решительных военных ударов за границей.

Даже влиятельный сенатор Митч Макконнелл, несколько лет боровшийся с Трампом и его союзниками, в речи в Институте Маккейна избежал прямой критики президента. Он указал на его помощников как источник проблемы. А потом вообще написал в Х, что рад быть "в Белом доме с президентом Трампом и обсуждать стратегию".

"Не только в Министерстве обороны, но и в Белом доме есть те, кто пытается убедить президента, что нам следует делать меньше, а не больше, — сказал Макконнелл. — Я думаю, что все как раз наоборот. И будем надеяться, что президент продолжит двигаться в том же направлении, в котором он двигался последние несколько недель".

В настоящее время в Белом доме, по мнению Кейна, царят довольно категорические настроения. Некоторые советники Трампа говорят об отходе от мира, а Макконнелл и сенатор Крис Кунс (Делавер) тесно сотрудничают, чтобы продвинуть версию финансирования Пентагона в Сенате. Она способствует военному присутствию Америки по всему миру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в США хотят быстро вооружить Украину и почему это может не сработать.