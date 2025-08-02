Трамп готується до війни? У Білому домі кардинально змінилась риторика

В Білому домі дедалі більше "яструбів війни"

Нещодавні погрози президента США Дональда Трампа Кремлю та його зміна риторики щодо війни в Україні вже помітні і в Сенаті. В Білому домі дедалі більше "яструбів війни", які після тривалої критики Трампа стали на його бік.

Про це пише Пол Кейн — старший кореспондент і колумніст газети The Washington Post у Конгресі. За його словами, збільшення фінансування Пентагону вже обговорюється.

""Яструби війни" набирають сили в США. Навіть давні критики тепер підтримують агресивні дії Трампа у питаннях безпеки", — пише Кейн.

За його словами, протягом останніх тижнів деякі традиційні республіканські "яструби" почали говорити про світ так, ніби на дворі знову 2015 рік. Вони збільшують бюджет Пентагону, висміюють демократів за м'якість у питаннях національної безпеки та хвалять лідерів Республіканської партії за схвалення рішучих військових ударів за кордоном.

Навіть впливовий сенатор Мітч Макконнелл, який кілька років боровся з Трампом та його союзниками, у промові в Інституті Маккейна уникнув прямої критики президента. Він вказав на його помічників як на джерело проблеми. А згодом взагалі написав в Х, що радий бути "в Білому домі з президентом Трампом і обговорювати стратегію".

"Не тільки в Міністерстві оборони, а й у Білому домі є ті, хто намагається переконати президента, що нам слід робити менше, а не більше, — сказав Макконнелл. — Я думаю, що все якраз навпаки. І сподіватимемося, що президент продовжить рухатися в тому ж напрямку, в якому він рухався останні кілька тижнів".

Наразі в Білому домі, на думку Кейна, панують досить категорично налаштовані настрої. Деякі радники Трампа говорять про відхід від світу, а Макконнелл і сенатор Кріс Кунс (Делавер) тісно співпрацюють, щоб просунути версію фінансування Пентагону в Сенаті. Вона сприяє військовій присутності Америки по всьому світу.

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