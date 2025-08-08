Не піддатися емоціям на зустрічі: які три умови має виставити Трамп Путіну

Світовий воєнний злочинець не повинен вільно почуватися у компанії лідера демократичного світу

У разі проведення особистої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним американський президент має провести російському диктатору "червоні лінії" і виставити чіткі вимоги. І питання викрадених українських дітей має бути одним із ключових.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла старший політичний аналітик Центру європейської політики (EPC) у Брюсселі Аманда Пол. На її думку, багато залежатиме від того, як Трамп підійде до зустрічі з Путіним.

— Чи буде він належним чином підготовлений, чи матиме "червоні лінії", чіткі цілі, що саме хоче отримати з цієї зустрічі, або ж він просто приїде й повністю піддасться впливу Путіна, — каже аналітикиня. — Путін — розумна людина. Він колишній офіцер КДБ, який легко може маніпулювати та "залазити в голову" президенту Трампу. І цього слід уникати за будь-яку ціну.

За словами Аманди Пол, мета Трампа — домогтися від Росії згоди на припинення вогню, а це зовсім інше, аніж остаточна мирна угода. Однак вона не впевнена, що розрізняє він ці дві дуже різні речі.

Говорячи про ключові кроки Трампа в підготовці до зустрічі, політологиня зазначила, що він має дотриматися того, що говорив останні тижні:

— Вимагати припинення вогню, вимагати припинення бомбардувань українських цивільних — щоб припинилися усі ці жахливі речі. Інакше проти Росії буде запроваджено суворіші санкції, включно з вторинними. Дуже важливо, щоб він не відступив від цього меседжа.

Аманда Пол нагадала, що Трамп має нездорове захоплення Путіним, тому не повинен піддаватися емоціям від перебування в одній кімнаті з ним.

— Путін прагнутиме цим скористатися. Тож Трамп має чітко заявити: "Ви повинні зробити це, це й це, щоб дійти до припинення вогню й зрештою провести тристоронню зустріч, яка включатиме президента Зеленського. В іншому разі я реалізую те, про що вже попереджав: основні й вторинні санкції, та інші заходи. Я посилю тиск". Саме так він повинен діяти — а не витрачати час, насолоджуючись фотосесією з фактичним світовим воєнним злочинцем, — наголосила аналітикиня.

На її думку, Трамп також має порушити ключові питання, наприклад — викрадених дітей.

— Трамп уже говорив про це й називав цей злочин тим, чим він є — жахливим актом. Потрібно чітко дати Путіну зрозуміти: Росія має повернути всіх викрадених дітей. Він повинен поводитися як серйозна людина, діяти з позиції сили. Трамп — чи не найвпливовіша людина у світі, представляє Сполучені Штати, і має ефективно виконати свою роботу саме з позиції сили, а не показувати себе слабким, наївним чи піддатливим до маніпуляцій з боку Путіна, — підсумувала Аманда Пол.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Білому домі вже почали організацію зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна.