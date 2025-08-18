Трамп психует перед встречей с Зеленским: на этот раз досталось своим

Президент США едва сдержал эмоции

Президент США Дональд Трамп в очередной раз не сдержал эмоций после нескольких материалов СМИ после его встречи с главой России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома не только назвал эти медиа "фейковыми".

Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в сети Truth Social. По его словам, уже на протяжении трех дней после встречи СМИ только и пишут о переговорах с Путиным, но хороших новостей мало.

Трамп подчеркнул, что слова о "серьезном поражении" во время встречи с Путиным, а также вообще разрешении ему приехать в США, не правдивы. По его словам, место встречи не было случайным и Аляску выбрали по определенным соображениям. А прием был совершён по всем правилам.

"На самом деле, он бы с радостью провел эту встречу где-нибудь, но не в США, и фейковые новости это знают. Если бы саммит состоялся где-то, демократические СМИ, контролирующие медиа, сказали бы, что это ужасная вещь. Эти люди больны!" – пишет он.

Однако далее президент США перевел разговор к преступности и нелегалам. Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы все города в США были безопасными и там можно было проводить подобные встречи.

"Они даже хотят, чтобы в Вашингтоне и других "голубых" городах по всей стране царила преступность, но не волнуйтесь, я не позволю этого. Так же как и наша южная граница, которая сейчас безопасна (за последние три месяца не было ни одного нелегала!), наши города будут безопасными, а Вашингтон будет лидером в этом!" - написал Трамп.

Трамп о "фейковых СМИ"

Добавим, что многие СМИ критиковали Трампа из-за торжественного приема Путина на Аляске, тогда это назвали "победой главы Кремля". Сейчас же Трампа это очень возмутило.

Позже президент США опубликовал еще одно сообщение о "фейковых новостях". Оно касалось визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом.

"Фейковые новости скажут, что для президента Трампа это большая потеря – принимать столько замечательных европейских лидеров в нашем прекрасном Белом доме. На самом деле это большая честь для Америки!!!" — говорится в сообщении.

Сообщение Трампа

