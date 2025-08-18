Трамп лютує перед зустріччю із Зеленським: цього разу дісталося своїм

Президент США ледь стримав емоції

Президент США Дональд Трамп вчергове не стримав емоцій після кількох матеріалів ЗМІ після його зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на Алясці. Голова Білого дому не тільки назвав ці медіа "фейковими".

Відповідний допис Трамп опублікував у мережі Truth Social. За його словами, вже три дні після зустрічі ЗМІ тільки і пишуть про переговори з Путіним, але хороших новин мало.

Трамп наголосив, що слова про "серйозну поразку" під час зустрічі з Путіним, а також взагалі дозвіл йому приїхати до США, не правдиві. За його словами, місце зустрічі не було випадковим і Аляску обрали з певних міркувань. А прийом був за усіма правилами.

"Насправді, він би з радістю провів цю зустріч деінде, але не в США, і фейкові новини це знають. Якби саміт відбувся деінде, демократичні ЗМІ, які контролюють медіа, сказали б, що це жахлива річ. Ці люди хворі!" — пише він.

Однак далі президент США перевів розмову до злочинності та нелегалів. Трамп наголосив, що хоче, аби усі міста в США були безпечними і там можна було проводити такі зустрічі.

"Вони навіть хочуть, щоб у Вашингтоні та інших "блакитних" містах по всій країні панувала злочинність, але не хвилюйтеся, я не дозволю цього. Так само як і наш південний кордон, який зараз є безпечним (за останні три місяці не було жодного нелегала!), наші міста будуть безпечними, а Вашингтон буде лідером в цьому!", — написав Трамп.

Трамп про "фейкові ЗМІ"

Додамо, що чимало ЗМІ критикували Трампа через урочистий прийом Путіна на Алясці, тоді це назвали "перемогою голови Кремля". Зараз же Трампа це неабияк обурило.

Згодом президент США опублікував ще один допис про "фейкові новини". Він стосувався візиту Зеленського та європейських лідерів до Білого дому.

"Фейкові новини скажуть, що для президента Трампа це велика втрата – приймати стільки чудових європейських лідерів у нашому прекрасному Білому домі. Насправді, це велика честь для Америки!!!" — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вже відомо час зустрічі Трампа і Зеленського.