Не проспите главное событие: стало известно, во сколько точно встретятся Зеленский и Трамп

На их разговор отведено не так много времени

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в США на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Уже названо точное время и место, где пройдет этот разговор.

Расписание обнародовало издание Roll Call, специализирующееся на новостях о Конгрессе. Трамп и Зеленский встретятся в 20:15 по Киеву (13:00 в Вашингтоне) в Белом доме.

Опираясь на расписание, можно увидеть, что на эту встречу отведен один час, ведь уже в 21:15 по киевскому времени Трамп встретится с европейскими лидерами. Интересно, что на это выделено всего 15 минут, ведь в 21:30 состоится совместная фотография американского президента с европейскими лидерами в Кросс-холле. И через 30 минут, то есть в 22:00, в Восточном зале начнется многосторонняя встреча президента США с лидерами европейских стран.

Когда встретятся Трамп и Зеленский

Как сообщал ранее Зеленский, его визит в США направлен на приближение мира в Украину. К слову, президент Украины прибыл в Вашингтон в 5 утра 18 августа (где-то в 00:00 по местному времени), а все деловые встречи с Трампом запланированы на 21:00 по Киеву (13:00 соответственно).

Напомним, что 15 августа проходила встреча Трампа с Путиным на Аляске. После нее глава Белого дома пригласил Зеленского в Штаты, чтобы провести переговоры и с ним. В то же время прогнозы по результатам встречи на Аляске не так уж и положительны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Трампа не ожидают трехстороннюю встречу с Путиным после визита Зеленского.