Трамп недавно уже оскандалился с сообщениями — он решил сыграть в математику и проиграл

Американского президента Дональда Трампа, похоже, снова "понесло" со странными заявлениями. Теперь Трамп заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский якобы может "мгновенно" завершить войну, если откажется от Крыма и вступления Украины в НАТО.

Об этом Трамп написал ночью 18 августа в собственной социальной сети Truth Social. В сообщении он заявил, что "некоторые вещи никогда не меняются".

"Президент Украины Зеленский может почти мгновенно прекратить войну с Россией, если захочет, или же может продолжать воевать. Помните, как это началось. Никакого возвращения Крыма, который Обама (44-й президент США Барак Обама, — ред.) отдал (12 лет назад, без выстрела!), и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!" Президент США Дональд Трамп

Напомним, Трамп 17 августа в своей соцсети Truth Social перепостил сообщение, где утверждается, что Украина "должна согласиться на потерю части территорий в пользу России". Перед этим на телеканале Fox News сенатор Марко Рубио отпроверг предположение, что лидер США якобы поддерживает идею передачи территорий.

При этом американский президент изрядно промахнулся, подсчитывая оккупированные земли Украины: с математикой у него, похоже, все очень плохо. За 1010 дней войны Россия сумела оккупировать менее 1% украинской территории. А по данным британской разведки, при сохранении текущих темпов продвижения на оккупацию всех территорий, на которые претендует Путин, у России уйдет четыре года и по меньшей мере два миллиона жизней.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел самолетом на встречу к американскому лидеру Дональду Трампу в Вашингтон. Однако по дороге он совершил остановку в одной из стран — в Бельгии, где в Брюсселе встретился с руководством Евросоюза и принял участие в онлайн-встрече "коалиции решительных". В Вашингтон Зеленского будут сопровождать в том числе президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.