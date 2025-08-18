В США хотят добиться быстрого мира

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа может быть достаточно тяжелой. Ведь президент США якобы нацелен на достижение быстрого мира, а Киев — на справедливый мир.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, у европейцев уже есть свои ожидания по поводу этой встречи. Они якобы прогнозируют большое давление на Зеленского со стороны Трампа и Белого дома.

Некоторые чиновники уверены, что Трамп поставил главной задачей для себя — убедить Зеленского в скорейшем завершении войны. Он хочет построить иллюзию, что у Киева нет альтернатив, поэтому нужно идти на компромисс, который предлагают. То есть вывести войска из Донбасса, как того требует глава РФ Владимир Путин.

Однако, если Зеленский отвергнет требования Путина без обсуждения, эта встреча может зайти в тупик, как это было уже во время ссоры в Овальном кабинете в феврале 2025 года. При этом Европа на стороне Киева и поддерживает то, что Украина не может согласиться на "узаконивание" оккупации. Но чиновники понимают, что и сил вернуть границы к 1991 году у Украины тоже нет, но это ни имеет ничего общего с "юридическим признанием принадлежности нескольких областей к России".

Напомним, что встреча Зеленского с Трампом начнется в 21:15 по киевскому времени и продлится минимум час.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что первая трехсторонняя встреча между Зеленским, Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время.