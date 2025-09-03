Все же не вылечил? Руку Трампа показали крупным планом на фото

Руку президента США показали крупным планом

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своей смерти и впервые за несколько дней показался на публике. При этом журналисты заметили, что он использовал грим, чтобы скрыть состояние своей правой руки.

Фотограф Алекс Вонг (Alex Wong) смог сделать снимок руки Трампа крупным планом. Снимком поделился Clash Reports.

Как видно на снимке, цвет руки американского президента выглядит светлее в месте, где раньше была гематома.

Как сообщалось ранее, по сети на днях расползлись слухи о том, что Трамп серьезно болен или вообще умер. Причиной тому стали снимки его синей руки.

Трамп 28 августа

Соратники американского президента поначалу говорили, что синяк возник из-за частых рукопожатий. Однако позже в Белом доме подтвердили, что у него хроническая венозная недостаточность — то есть его кровеносная система неспособна эффективно возвращать кровь от конечностей в сердце. Это обычно вызывает боль, отёки, пульсацию, ломоту, а в самых тяжёлых случаях может обернуться потерей конечности.

Скорее всего Трамп знает о повышенном внимании публики к состоянию его руки, так как уже пытался скрыть гематому с помощью косметических средств. Однако иногда он просто пытается прикрыть ее рукой.