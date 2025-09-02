Янукович выманил? Трамп стал героем мемов после публичного появления

В шутках о Трампе вспоминают Януковича

Не успел президент США Дональд Трамп закончить свою пресс-конференцию во вторник, 2 сентября, как украинцы уже начали клепать мемы относительно слухов вокруг его здоровья и даже смерти, циркулирующих около недели.

"Телеграф" собрал лучшие из них. В первом из смешных видео автор вспомнил беглого президента Украины.

На видеоряд из Овального кабинета Белого дома наложен голос Виктора Януковича, который говорит:

"Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией США"

В следующем меме использовали скриншот из того же видео и снова не забыли о Януковиче. Президент США вышел на публику, чтобы выяснить важный вопрос.

Трамп спрашивает: "Как он сделал такие белые зубы?". Это отсылка к последнему появлению в эфире единственного бывшего украинского президента. Судя по реакции пользователей сети, они не поняли ничего из сказанного, поскольку были буквально ослеплены блеском виниров.

Политолог Алексей Голобуцкий при помощи нейросети заставил Трампа, вице-президента Вэнса и всех, кто присутствовал на пресс-конференции, танцевать. Так глава Белого дома показывал свою хорошую физическую форму.

И наконец, в сети опубликовали фото МС Пети, пошутив, что Трамп сейчас выглядит так.

Напомним, сеть на днях переполошили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп умер. Хотя после этого он опять вышел к журналистам, в интернете продолжали шутить на эту тему. Украинцы тоже не стали отставать и создали смешные мемы о смерти Трампа.