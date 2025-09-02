Трамп поставил точку в слухах о смерти: без троллинга Байдена не обошлось

Руку тоже показал

Президент США Дональд Трамп на фоне слухов об ухудшении здоровья и даже смерти вышел на публику. Он появился на пресс-конференции 2 сентября.

Его выступление транслировали в youtube-канале Белого дома. На видеозаписи не заметно, чтобы он испытывал какие-то существенные проблемы со здоровьем. При этом он даже периодически шутил с подчиненными.

Отвечая на вопрос о своей смерти, Трамп отметил, что это всего лишь фейки. Он также не упустил возможности упрекнуть своего предшественника Джо Байдена в бездеятельности.

Также в кадр попала его рука, которая и стала причиной тревожных сообщений об ухудшении здоровья президента. Можно увидеть, что она уж не синяя, а нормального телесного цвета. Впрочем, ранее Трампа уже ловили на использовании косметических средств, для сокрытия следов болезни.

Дональд Трамп на выступлении в Белом доме 2 сентября

Трамп 30 августа

Как сообщалось ранее, в июле Белый дом подтвердил, что у Трампа хроническая венозная недостаточность. Вены отвечают за приток крови от ног и рук к сердцу, а когда они работают неправильно, кровь застаивается. Это обычно вызывает боль, отёки, пульсацию, ломоту, а в самых тяжёлых случаях может обернуться потерей конечности.

