Все ж таки не вилікував? Руку Трампа показали крупним планом на фото

Руку президента США показали великим планом

Президент США Дональд Трамп спростував чутки про свою смерть і вперше за кілька днів з’явився на публіці. При цьому журналісти помітили, що він використав грим, щоб приховати стан своєї правої руки.

Фотограф Алекс Вонг (Alex Wong) зміг зробити знімок руки Трампа крупним планом. Знімком поділився Clash Reports.

Як видно на знімку, колір руки американського президента виглядає світлішим у місці, де раніше була гематома.

Як повідомлялося раніше, мережею днями розповзлися чутки про те, що Трамп серйозно хворий або взагалі помер. Причиною цього стали знімки його синьої руки.

Трамп 28 серпня

Соратники американського президента спочатку казали, що синець виник через часті рукостискання. Однак пізніше у Білому домі підтвердили, що у нього хронічна венозна недостатність — тобто його кровоносна система не здатна ефективно повертати кров від кінцівок у серці. Це зазвичай викликає біль, набряки, пульсацію, ломоту, а найважчих випадках може обернутися втратою кінцівки.

Швидше за все, Трамп знає про підвищену увагу публіки до стану його руки, оскільки вже намагався приховати гематому за допомогою косметичних засобів. Однак іноді він просто намагається прикрити її рукою.