"Премию мира переименуют на Премию войны": новое название Пентагона насмешило сеть

Пользователей сети переименование не впечатлило

Американский президент Дональд Трамп решил подчеркнуть, что намерен достигать "мира через силу", а потому переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Однако что-то пошло не так.

В частности пользователи сети отметили, что пока ситуация выглядит весьма комично, учитывая то, как Белый дом пытается заигрывать со своими основными наиболее вероятными противниками — Россией и Китаем. На просторах интернета уже начали появляться мемы, с которыми предлагает ознакомиться "Телеграф".

К примеру, там вспомнили, как американских солдат заставили расстилать красную дорожку Владимиру Путину, когда тот прибыл на Аляску. Заодно было предложено переименовать Пентагон ("пятиугольник") в Редкарпетагон ("красноковерник").

Ну не воевать же им в самом-то деле

Также пользователи обратили внимание и на то, что глава Пентагона уже переименовал себя в соцсети X. При том, они указали, что выглядит это весьма курьезно.

Звучит грозно

Известный блогер Богдан Процишин отметил, что война ранее не входила в планы Трампа, который хотел запомниться как "великий миротворец". Поэтому он предположил, что Нобелевский комитет теперь тоже сменит название для своей "премии мира".

Вот теперь точно всех помирит

Стоит отметить, что в США Министерство войны существовало с 1789 года до 1947 года. Сам Трамп хотел переименовать Пентагон еще с первых недель своего второго срока, изменение исторического названия он списал на "политкорректность" предыдущих администраций.