"Премию мира переименуют на Премию войны": новое название Пентагона насмешило сеть

Геннадий Лубенец
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Пользователей сети переименование не впечатлило

Американский президент Дональд Трамп решил подчеркнуть, что намерен достигать "мира через силу", а потому переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Однако что-то пошло не так.

В частности пользователи сети отметили, что пока ситуация выглядит весьма комично, учитывая то, как Белый дом пытается заигрывать со своими основными наиболее вероятными противниками — Россией и Китаем. На просторах интернета уже начали появляться мемы, с которыми предлагает ознакомиться "Телеграф".

К примеру, там вспомнили, как американских солдат заставили расстилать красную дорожку Владимиру Путину, когда тот прибыл на Аляску. Заодно было предложено переименовать Пентагон ("пятиугольник") в Редкарпетагон ("красноковерник").

Переименование Министерства обороны США, мемы
Ну не воевать же им в самом-то деле

Также пользователи обратили внимание и на то, что глава Пентагона уже переименовал себя в соцсети X. При том, они указали, что выглядит это весьма курьезно.

Министр войны Пит Хегсет
Звучит грозно

Известный блогер Богдан Процишин отметил, что война ранее не входила в планы Трампа, который хотел запомниться как "великий миротворец". Поэтому он предположил, что Нобелевский комитет теперь тоже сменит название для своей "премии мира".

Пентагон стал Министерством войны
Вот теперь точно всех помирит

Стоит отметить, что в США Министерство войны существовало с 1789 года до 1947 года. Сам Трамп хотел переименовать Пентагон еще с первых недель своего второго срока, изменение исторического названия он списал на "политкорректность" предыдущих администраций.

#США #Пентагон #Юмор #Дональд Трамп #Мемы