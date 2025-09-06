Отказ от названия "министерство войны" в 1947 году Трамп назвал "политкорректным", но неправильным шагом

Президент США Дональд Трамп 5 сентября подписал указ, согласно которому Пентагон меняет свое название. Отныне американское министерство обороны переименовано в министерство войны — собственно, это название оно и носило до 1947 года.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на заявление Трампа. Президент США заявил, что его страна-де имеет сильнейшую армию и "лучшее вооружение в мире", с которыми никто не может конкурировать.

"Мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну и все до и между ними" Президент США Дональд Трамп

Отказ от названия "министерство войны" в 1947 году Трамп назвал "политкорректным", но неправильным шагом, одновременно с названием "министерство войны" США выиграли обе мировые войны, а учитывая ситуацию в мире такое название для Пентагона станет наиболее верным.

Трамп также поручил министру Питу Хегсету рекомендовать меры по постоянному изменению названия для Пентагона. Интересно, что сам Хегсет уже сменил подписи в социальных сетях — теперь там значится "Министр войны Пит Хегсет". Также переименованы официальные аккаунты Пентагона.

Объединенное министерство войны США было создано в 1947 году — до этого с 1789 и 1798 существовали Военное и Военно-морское министерства. Однако название нового учреждения признали слишком плохо звучащим. Поэтому его переименовали в "министерство обороны". Подчеркивалось, что главная задача учреждения – не агрессия, а защита государства.

Напомним, на прошлой неделе чиновники Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США не будут больше финансировать программы учений и оснащения военных в восточноевропейских странах. Среди основных получателей этой помощи – Эстония, Латвия и Литва.