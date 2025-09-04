Доэкономился: Трампа могут убить из-за плохой квалификации его охраны, пишет Bloomberg

Секретная служба не в состоянии обеспечить надлежащий уровень профессиональной пригодности сотрудников

Президента США Дональда Трампа могут убить из-за слишком низкой квалификации сотрудников Секретной службы — организации, занимающейся вопросами личной охраны лидера государства и первых лиц. Особую обеспокоенность вызывает команда снайперов Секретной службы и подразделения специальных агентов.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на отчет, составленный по результатам проверки в Секретной службе после того, как на Трампа покушались в 2024 году.

В отчете, составленном Генеральным инспектором Министерства внутренней безопасности США, говорится, что Секретная служба не способна обеспечить надлежащий уровень профессиональной пригодности сотрудников и своевременное повышение их квалификации. Поэтому высшие руководители США могут быть ранены или убиты в результате покушения, что негативно повлияет на чувство безопасности в стране.

Так, большинство штатных специальных агентов, охраняющих первых лиц, не прошли повторные квалификационные тесты по стрельбе из огнестрельного оружия. Это не помешало им продолжать нести обязанности по охране чиновников США. Еще хуже ситуация со снайперской командой Секретной службы: за последние четыре года она имеет некомплект в три четверти личного состава. А с весны 2024 года никто из действующих снайперов не проходил квалификацию по стрельбе из винтовок — но это не помешало им в течение того же года выполнить 47 охранных миссий.

Также отмечается, что из-за дефицита личного состава служба требует от агентов работать сверхурочно и "заимствует" личный состав у других организаций. Например, за 2024 год один агент в среднем проработал сверхурочно 1403 часа, а всего министерству пришлось использовать 248 тысяч сверхурочных рабочих часов.

"Наблюдательный орган призвал Секретную службу расширить набор военнослужащих и правоохранителей, разработать официальный план комплектования персонала и обеспечить привлечение только квалифицированных стрелков", — говорится в материале издания.

Как сообщалось ранее, покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина, но не попал и был ликвидирован ответным огнем. В начале августа 2024 года также стало известно о задержании гражданина Пакистана Асифа Мерчанта, готовившего покушение на американских политиков и должностных лиц на территории США.