"Премію миру перейменують на Премію війни": нова назва Пентагону насмішила мережу

Користувачів мережі перейменування не вразило

Американський президент Дональд Трамп вирішив наголосити, що має намір досягати "миру через силу", а тому перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни. Однак щось пішло не так.

Зокрема, користувачі мережі зазначили, що поки ситуація виглядає дуже комічно, враховуючи те, як Білий дім намагається загравати зі своїми основними найбільш ймовірними противниками — Росією та Китаєм. На просторах інтернету вже почали з’являтись меми, з якими пропонує ознайомитись "Телеграф".

Наприклад, там згадали, як американських солдатів змусили розстелити червону доріжку для Володимира Путіна, коли той прибув на Аляску. Заодно було запропоновано перейменувати Пентагон ("п’ятикутник") на Редкарпетагон ("червоновірник").

Ну не воювати ж їм

Також користувачі звернули увагу і на те, що глава Пентагону вже перейменував себе в соцмережі X. При тому вони вказали, що виглядає це дуже курйозно.

Звучить грізно

Відомий блогер Богдан Процишин зазначив, що війна раніше не входила до планів Трампа, який хотів запам’ятатися як "великий миротворець". Тому він припустив, що Нобелівський комітет тепер теж змінить назву своєї "премії миру".

Ось тепер точно всіх помирить

Варто зазначити, що у США Міністерство війни існувало з 1789 до 1947 року. Сам Трамп хотів перейменувати Пентагон ще з перших тижнів свого другого терміну, зміну історичної назви він списав на політкоректність попередніх адміністрацій.