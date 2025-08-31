У Трампа хотят переименовать Пентагон: WSJ раскрыла, как вскоре может называться Министерство

Трамп в последние недели уже намекал на такую возможность

Администрация Трампа разрабатывает планы переименования Пентагона. Эту тему поднял сам президент США, заявив, что по его мнению, Штатам "придется вернутся к прежнему названию".

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Они утверждают, что речь идет о переименовании Пентагона в Министерство войны.

Для справки: Министерство войны существовало с 1789 года до 1947 года, при президентстве Гарри Трумэна ведомство получило название Министерство обороны.

По словам источника, восстановление отмененного название может быть осуществлено актом Конгресса. Однако Белый дом рассматривает другие варианты внесения изменений. В материале указывается, что Пентагон начал разрабатывать законодательные предложения по внесению изменений еще в первые недели второго срока Трампа.

Одна из идей заключалась в том, чтобы запросить у Конгресса полномочия на восстановление прежнего названия на случай чрезвычайного положения в стране, а также возродить должность министра обороны для высшего гражданского лица министерства.

Стоит напомнить, что Трамп в последние недели намекал на возможность возвращения прежнего названия, назвав Хегсета своим "министром войны" на саммите НАТО в июне и указав, что политическая корректность заставила изменить название.

"Если вы посмотрите на старое здание рядом с Белым домом, то увидите, где раньше был кабинет министра войны. Потом мы стали политически корректными и назвали его министерством обороны", – сказал американский лидер.

