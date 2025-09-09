Трамп нашел виновных в жестоком убийстве молодой украинки в США

Ирина Заруцкая была жестоко убита 22 августа

Президент США Дональд Трамп отреагировал на жестокое убийство молодой украинки в США – он обвинил в нем демократов. Ирина Заруцкая приехала в Штаты, спасаясь от войны, которую Россия ведет против Украины.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что посмотрел "ужасное видео с прекрасной молодой украинской беженкой, приехавшей в Америку, чтоб избежать последствий жестокой войны в Украине". Он добавил, что на украинку напал "психически неуравновешенный сумасшедший", "известный преступник", которого задерживали и отпускали 14 раз.

Какого черта он ездил поездами и ходил по улицам? Таких преступников следует заключать в тюрьму… было видно, как кровь этой невинной буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь – на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, — пишет Трамп

Пользуясь случаем, президент США заявил, что Северная Каролина, как и все остальные штаты, нуждается в законе и порядке. Трамп добавил, что только республиканцы могут его обеспечить и призвал голосовать за кандидата от республиканцев в Сенат в Северной Каролине.

Убийство Ирины Заруцкой в США — что известно

23-летняя украинка прибыла в США недавно, спасаясь от войны с Россией. По словам ее близких, Ирина "надеялась на новое начало". В районе Саут-Энд города Шарлотт вечером 22 августа было обнаружено тело Ирины с ножевыми ранениями.

Ирина Заруцкая

Вскоре был задержан подозреваемый в ее убийстве — 34-летний Декарлос Браун. С 2011 года он был несколько раз арестован за кражи, ограбления с применением опасного оружия и угрозы.

Декарлос Браун

Момент убийства попал на видео. Жертва с убийцей никак не контактировала. Она зашла в метро и села на свободное сиденье перед злоумышленником. В какой-то момент он достал из кармана раскладной нож и нанес ей три удара в шею, из-за чего украинка погибла на месте.

Как сообщал "Телеграф", убийство Ирины Заруцкой получило широкий резонанс. Оно привлекло внимание даже традиционных критиков Украины вроде Илона Маска и Дональда Трампа-младшего.