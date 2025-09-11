Это самый дорогой мемориал в США: как спустя 24 года выглядит место теракта 9/11 (фото)

Теракт в США унес жизни 2977 человек

Сегодня, 11 сентября, исполнилось 24 года с момента серии террористических атак в США, которые стали крупнейшими в мировой истории. Боевики захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что привело к гибели тысяч людей.

"Телеграф" решил напомнить, как сейчас выглядит место трагедии. Мемориал, установленный на месте Башен-Близнецов, обошелся бюджету города в 500 миллионов долларов.

Как выглядит сейчас место теракта 9/11 в Нью-Йорке

На месте разрушенных башен, известном как "Граунд-Зеро", сейчас расположен мемориал в память о жертвах трагедии. Его проект, выбранный на международном конкурсе, разработал молодой американский архитектор из Израиля Михаэль Арад.

На месте теракта 9/11 установили мемориал, Фото: Getty Images

Центральным элементом мемориала стали два зеркальных прямоугольных фонтана, повторяющих контуры бывших башен. Вода по их стенам стекает каскадом, символизируя слезы по погибшим, а затем падает в углубления, создавая ощущение бездны.

Что сейчас находится на месте Башен-Близнецов в США, Фото: Getty Images

Парапеты фонтанов покрыты бронзовыми плитами с именами всех погибших. Каждая плита пронумерована (N — на северном фонтане, S — на южном), что позволяет родственникам и друзьям жертв трагедии быстро находить их имена с помощью компьютеров в музее.

Ровно 24 года назад в США произошел теракт, Фото: Getty Images

Бюджет строительства мемориала составил 500 миллионов долларов, что, по оценке Wall Street Journal, делает его самым дорогим памятником в истории США.

Мемориал жертвам, погибших в теракте 11 сенртября 2001 года, Фото: Getty Images

В мемориальный ансамбль также входят Музей 9/11, дубовая роща и так называемое "Выжившее дерево" — живой памятник стойкости. Это дерево пролежало девять месяцев под завалами Северной башни. Когда его нашли, было решено аккуратно вытащить и посадить рядом с южным фонтаном.

"Выжившее дерево" возле мемориала 9/11 в США

Когда в мире случаются трагедии, администрация мемориала 9/11 возлагает здесь белые розы и слова скорби по погибшим. Один из блогеров отметил, что 25 февраля 2022 года на этом месте лежал белый букет и украинский флаг.

11 сентября 2001 в Нью-Йорке погибли тысячи мирных людей. "Телеграф"собрал подборку видео момента трагедии.