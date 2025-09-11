Это самый дорогой мемориал в США: как спустя 24 года выглядит место теракта 9/11 (фото)
Теракт в США унес жизни 2977 человек
Сегодня, 11 сентября, исполнилось 24 года с момента серии террористических атак в США, которые стали крупнейшими в мировой истории. Боевики захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что привело к гибели тысяч людей.
"Телеграф" решил напомнить, как сейчас выглядит место трагедии. Мемориал, установленный на месте Башен-Близнецов, обошелся бюджету города в 500 миллионов долларов.
Как выглядит сейчас место теракта 9/11 в Нью-Йорке
На месте разрушенных башен, известном как "Граунд-Зеро", сейчас расположен мемориал в память о жертвах трагедии. Его проект, выбранный на международном конкурсе, разработал молодой американский архитектор из Израиля Михаэль Арад.
Центральным элементом мемориала стали два зеркальных прямоугольных фонтана, повторяющих контуры бывших башен. Вода по их стенам стекает каскадом, символизируя слезы по погибшим, а затем падает в углубления, создавая ощущение бездны.
Парапеты фонтанов покрыты бронзовыми плитами с именами всех погибших. Каждая плита пронумерована (N — на северном фонтане, S — на южном), что позволяет родственникам и друзьям жертв трагедии быстро находить их имена с помощью компьютеров в музее.
Бюджет строительства мемориала составил 500 миллионов долларов, что, по оценке Wall Street Journal, делает его самым дорогим памятником в истории США.
В мемориальный ансамбль также входят Музей 9/11, дубовая роща и так называемое "Выжившее дерево" — живой памятник стойкости. Это дерево пролежало девять месяцев под завалами Северной башни. Когда его нашли, было решено аккуратно вытащить и посадить рядом с южным фонтаном.
Когда в мире случаются трагедии, администрация мемориала 9/11 возлагает здесь белые розы и слова скорби по погибшим. Один из блогеров отметил, что 25 февраля 2022 года на этом месте лежал белый букет и украинский флаг.
11 сентября 2001 в Нью-Йорке погибли тысячи мирных людей. "Телеграф"собрал подборку видео момента трагедии.