Це найдорожчий меморіал у США: як через 24 роки виглядає місце теракту 9/11 (фото)

Теракт у США забрав життя 2977 людей

Сьогодні, 11 вересня, виповнилося 24 роки з моменту серії терористичних атак у США, які стали найбільшими у світовій історії. Бойовики захопили чотири пасажирські літаки, направивши два з них у вежі Світового торгівельного центру в Нью-Йорку, що призвело до загибелі тисяч людей.

"Телеграф" вирішив нагадати, як зараз виглядає місце трагедії. Меморіал, встановлений на місці веж-близнюків, коштував бюджету міста 500 мільйонів доларів.

Як виглядає зараз місце теракту 9/11 у Нью-Йорку

На місці зруйнованих веж, відомому як "Граунд-Зеро", зараз розташований меморіал на згадку про жертви трагедії. Його проєкт, обраний на міжнародному конкурсі, розробив молодий американський архітектор з Ізраїлю Міхаель Арад.

На місці теракту 9/11 встановили меморіал, Фото: Getty Images

Центральним елементом меморіалу стали два дзеркальні прямокутні фонтани, що повторюють контури колишніх веж. Вода на їхніх стінах стікає каскадом, символізуючи сльози по загиблих, а потім падає у поглиблення, створюючи відчуття прірви.

Що зараз знаходиться на місці веж-близнюків у США, Фото: Getty Images

Парапети фонтанів покриті бронзовими плитами з іменами загиблих. Кожна плита пронумерована (N – на північному фонтані, S – на південному), що дозволяє родичам та друзям жертв трагедії швидко знаходити їхні імена за допомогою комп’ютерів у музеї.

Рівно 24 роки тому у США стався теракт, Фото: Getty Images

Бюджет будівництва меморіалу становив 500 мільйонів доларів, що, за оцінкою Wall Street Journal, робить його найдорожчим пам’ятником в історії США.

Меморіал жертвам, які загинули в теракті 11 вересня 2001 року, Фото: Getty Images

У меморіальний ансамбль також входять Музей 9/11, дубовий гай і дерево, яке уціліло під завали (Survival Tree) — це жива пам’ятка стійкості. Це дерево пролежало дев’ять місяців під завалами Північної вежі. Коли його знайшли, було вирішено акуратно витягнути та посадити поряд із південним фонтаном.

Survival Tree біля меморіалу 9/11 у США

Коли у світі трапляються трагедії, адміністрація меморіалу 9/11 покладає на цьому місці білі троянди та слова скорботи за загиблими. Один із блогерів зазначив, що 25 лютого 2022 року на цьому місці лежав білий букет та український прапор.

11 вересня 2001 року у Нью-Йорку загинули тисячі мирних людей. "Телеграф" зібрав добірку відео моменту трагедії.