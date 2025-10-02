Против ЛГБТ, но фотографировался в платье: в сети появились интересные фото Джей Ди Венса
-
-
Один из главных чиновников Белого дома Джей Ди Вэнс в свое время примерял образы женщин
Вице-президент США Джей Ди Венс, недавно заявивший, что "россияне должны проснуться", оказался в центре внимания. В сети снова появилось старое фото, где он позирует в женском платье и парике, сделанном еще во время его обучения в Йельской юридической школе в 2012 году.
Что нужно знать:
- Ди Вэнс неоднократно выступал с консервативными взглядами относительно ЛГБТК+ сообщества
- В свое время представитель вице-президента "не отрицал подлинность фотографии"
- Сам Вэнс таинственно молчит после нового случая
Завирусился снимок после громкого заявления министра по делам ветеранов Пита Хегсета, который резко высказался против "мужчин в платьях", которые якобы являются символом "отвлечения" или "беспорядка". Он также заявил о "деструктивной гендерной делюзии" в армии.
Больше никаких месяцев идентичности, офисов DEI, парней в платьях. Больше никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения внимания и гендерных заблуждений, больше никакого мусора. Как я уже говорил и повторю еще раз, мы покончили с этим дер*мом
Ранее Джей Ди Вэнс выступал с консервативными взглядами относительно ЛГБТК+ сообщества. В частности, он критиковал гендерное самовыражение.
Сам Вэнс никак не комментировал эти снимки. Однако издание Daily Beast сообщило, что представитель вице-президента "не отрицал подлинность фотографии", но и не подтвердил ее. Также было опубликовано другое фото, где Вэнс появился уже в другой позе.
