Против ЛГБТ, но фотографировался в платье: в сети появились интересные фото Джей Ди Венса

Один из главных чиновников Белого дома Джей Ди Вэнс в свое время примерял образы женщин

Вице-президент США Джей Ди Венс, недавно заявивший, что "россияне должны проснуться", оказался в центре внимания. В сети снова появилось старое фото, где он позирует в женском платье и парике, сделанном еще во время его обучения в Йельской юридической школе в 2012 году.

Что нужно знать:

Ди Вэнс неоднократно выступал с консервативными взглядами относительно ЛГБТК+ сообщества

В свое время представитель вице-президента "не отрицал подлинность фотографии"

Сам Вэнс таинственно молчит после нового случая

Завирусился снимок после громкого заявления министра по делам ветеранов Пита Хегсета, который резко высказался против "мужчин в платьях", которые якобы являются символом "отвлечения" или "беспорядка". Он также заявил о "деструктивной гендерной делюзии" в армии.

Больше никаких месяцев идентичности, офисов DEI, парней в платьях. Больше никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения внимания и гендерных заблуждений, больше никакого мусора. Как я уже говорил и повторю еще раз, мы покончили с этим дер*мом Пит Хегсет

Джей Ди Вэнс в платье и парике

Ранее Джей Ди Вэнс выступал с консервативными взглядами относительно ЛГБТК+ сообщества. В частности, он критиковал гендерное самовыражение.

Вице-президент США в 2012 году

Сам Вэнс никак не комментировал эти снимки. Однако издание Daily Beast сообщило, что представитель вице-президента "не отрицал подлинность фотографии", но и не подтвердил ее. Также было опубликовано другое фото, где Вэнс появился уже в другой позе.

Джей Ди Вэнс позирует в парике

