Проти ЛГБТ, але фотографувався в сукні: у мережі з'явилися цікаві фото Джей Ді Венса

Віцепрезидент США позував у перуці й сукні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який нещодавно заявив, що "росіяни повинні прокинутися", опинився в центрі уваги. У мережі знову з’явилося старе фото, де він позує у жіночій сукні та перуці, яке було зроблене ще за часів його навчання в Єльській юридичній школі у 2012 році.

Що потрібно знати:

Ці знімки завірусилися після заяв Піта Хегсета

Сам Венс не коментував фото

Завірусився знімок після гучної заяви міністра у справах ветеранів Піта Хегсета, який різко висловився проти "чоловіків у сукнях", які нібито є символом "відволікання" або "безладу". Він також заявив про "деструктивну гендерну делюзію" в армії.

Більше жодних місяців ідентичності, офісів DEI, хлопців у сукнях. Більше ніякого поклоніння зміні клімату, ніякого поділу, відволікання уваги та ґендерних оман, більше ніякого сміття. Як я вже говорив і повторю ще раз, ми покінчили з цим лайном Піт Хегсет

Джей Ді Венс в сукні та перуці

Раніше Джей Ді Венс виступав із консервативними поглядами стосовно ЛГБТК+ спільноти. Зокрема, він критикував гендерне самовираження.

Віцепрезидент США у 2012 році

Сам Венс ніяк не коментував ці знімки. Однак видання Daily Beast повідомило, що представник віцепрезидента "не заперечував справжність фотографії", але й не підтвердив її. Також було опубліковане інше фото, де Венс постав вже в іншій позі.

Джей Ді Венс позує у перуці

