Отвлекает внимание от прекращения работы правительства США? Дональд Трамп пригласил Меланию на двойное свидание

Встреча состоится, несмотря на недавнюю публичную ссору Трампов

Президент США вместе с супругой Меланией согласились на необычное двойное свидание. Они посетят резиденцию вице-президента Джей Ди Венса, расположенную в Военно-морской обсерватории в Вашингтоне. К слову, недавно Трампы публично поссорились.

Что нужно знать

Дональд и Мелания Трамп проведут совместный ужин с вице-президентом Джей Ди Венсом и его женой в их резиденции

Президент впервые выйдет из Белого дома на публику после исчезновения во время приостановки работы правительства и связанной с этим критики

Эта встреча произойдет на фоне публичных слухов о разногласиях между Трампами и упреков в адрес президента об избежании ответственности за "шатдаун"

В Белом доме подтвердили, что вечер пройдет в формате совместного ужина. Об этом сообщает thedailybeast.

Интересно, что еще раньше Вэнс признавался, что если бы он мог пригласить на ужин любого из известных людей — живых или умерших, — среди его вариантов был бы именно Дональд Трамп. Теперь же такая встреча становится реальностью.

Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: Getty Images

После того, как Трамп исчез из публики после приостановки работы правительства, он впервые покинет Белый дом. Из-за своего исчезновения он оказался под шквалом критики, хотя и публиковал сообщения в соцсетях, поэтому такой инфопривод очень своевременен.

Некоторые западные издания пишут, что такое поведение — выдержка дистанции и избегание прямых комментариев относительно прекращения работы правительства. Это как стратегия, чтобы уменьшить политический ущерб. В то же время, критики заявляют, что молчание усилило домыслы, что Трамп избегает ответственности.

