Отвлекает внимание от прекращения работы правительства США? Дональд Трамп пригласил Меланию на двойное свидание
-
-
Встреча состоится, несмотря на недавнюю публичную ссору Трампов
Президент США вместе с супругой Меланией согласились на необычное двойное свидание. Они посетят резиденцию вице-президента Джей Ди Венса, расположенную в Военно-морской обсерватории в Вашингтоне. К слову, недавно Трампы публично поссорились.
Что нужно знать
- Дональд и Мелания Трамп проведут совместный ужин с вице-президентом Джей Ди Венсом и его женой в их резиденции
- Президент впервые выйдет из Белого дома на публику после исчезновения во время приостановки работы правительства и связанной с этим критики
- Эта встреча произойдет на фоне публичных слухов о разногласиях между Трампами и упреков в адрес президента об избежании ответственности за "шатдаун"
В Белом доме подтвердили, что вечер пройдет в формате совместного ужина. Об этом сообщает thedailybeast.
Интересно, что еще раньше Вэнс признавался, что если бы он мог пригласить на ужин любого из известных людей — живых или умерших, — среди его вариантов был бы именно Дональд Трамп. Теперь же такая встреча становится реальностью.
После того, как Трамп исчез из публики после приостановки работы правительства, он впервые покинет Белый дом. Из-за своего исчезновения он оказался под шквалом критики, хотя и публиковал сообщения в соцсетях, поэтому такой инфопривод очень своевременен.
Некоторые западные издания пишут, что такое поведение — выдержка дистанции и избегание прямых комментариев относительно прекращения работы правительства. Это как стратегия, чтобы уменьшить политический ущерб. В то же время, критики заявляют, что молчание усилило домыслы, что Трамп избегает ответственности.
