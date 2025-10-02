Заработал $500 млрд. Кто из соратников Трампа нажил заоблачный капитал

От одного скачка акций получил более $9 млрд

Американский миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск, с которым они виделись на похоронах Чарли Кирка, стал первым в истории бизнесменом с состоянием в сотни миллиардов. В настоящее время его заработок насчитывает $500 млрд.

Как пишет Forbes, в декабре прошлого года Маск стал первым в мире бизнесменом с состоянием в $400 млрд. А сейчас он находится на полпути до уровня капитала в триллион долларов.

В среду, 1 октября, акции одной из компаний Маска выросли на 4% — это принесло бизнесмену дополнительно более $9 млрд. Общее количество акций, которыми владеет Маск, а именно 12% теперь оцениваются в $191 млрд.

Кроме того, миллиардер владеет примерно 42% акций космической компании SpaceX, а это составляет $168 млрд. Оценка компании выросла до $400 млрд с $350 млрд с декабря 2024 года.

Также Маск контролирует около 53% xAI Holding – компании, основанной в марте 2025 года и объединенной с соцсетью X. Ее стоимость составляет $113 млрд, доля Маска – $60 млрд.

Напомним, что недавно Маск и Трамп довольно сильно поссорились и некоторое время не общались. Однако уже в конце сентября на похоронах Чарли Кирка Трамп и Макс встретились. Корреспонденты зафиксировали достаточно теплый разговор, который может свидетельствовать об улучшении отношений.

Ранее "Трамп" рассказывал, что Трамп превращает Белый дом в "пшонку стайл", ведь Овальный кабинет в золоте вызывает сомнения.