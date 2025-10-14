Трамп свирепствует из-за неудачного фото в The Times. Как оно выглядит и что не так

Реакция журнала не заставила себя ждать

Президент США Дональд Трамп недоволен своим фото, которое The Times поставило на обложку и опубликовало в статье. В материале говорилось о завершении войны в Газе и влиянии главы Белого дома на это.

Что нужно знать:

Трампа возмутило фото в статье The Times

Что именно не понравилось президенту США

Как отреагировал журнал

Дональд Трамп в своей сети Truth Social написал, что ему не понравилось выбранное журналом The Times фото, ведь ракурс снизу неудачен. Кроме того, у президента США есть претензия, куда делись волосы с головы и почему "корона" над ней такая маленькая.

Сообщение Трампа

В общем, Трамп более-менее одобрительно оценил саму статью, а вот фото попросил отозвать, то есть удалить из сети.

"Это фото, пожалуй, худшее за все время. Они "убрали" мои волосы, а потом на голове появилось что-то, что выглядело как плавающая корона, но очень маленькая. Действительно удивительно! Я никогда не любил фотографироваться снизу, но это супер плохое фото, и о нем стоит вспомнить", — говорится в сообщении.

Фото, которое не понравилось Трампу

Заметим, что "короной" на голове Трамп скорее всего называет букву "М", которая изображена позади него. Глядя на выбранное журналом фото, действительно можно понять, почему президент США возмущен. Ракурс снизу довольно сильно подчеркнул его возраст и показал не лучшие стороны. Однако это фото точно привлекло внимание многих, чего вряд ли бы удалось достичь используя классический снимок.

Отметим, что The Times не комментировал официально эту жалобу Трампа, но из статьи фото удалили довольно быстро. Снимок можно увидеть только в пабликах или других СМИ.

