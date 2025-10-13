"О чем вы говорили пять часов?": Трамп подколол Уиткоффа за встречу с Путиным

Американский лидер не предполагал, что разговор может настолько сильно затянуться

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал встречу своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, которая длилась пять часов. Он отметил, что тот мало понимал в политике, и ничего не знал о России и ее президенте.

Что нужно знать:

Одна из встреч Уиткоффа и Путина проходила 12 апреля 2025 и длилась почти пять часов

Трамп отправлял Уиткоффа на встречу с Путиным, думая, что она продлится 15–20 минут

Уиткофф сказал Трампу, что с Путиным они обсудили "много интересных тем"

Во время сегодняшнего выступления в израильском парламенте — Кнессете Трамп пошутил, что не ожидал столь долгого разговора между Путиным и Уиткоффом.

Я отправил Уиткоффа на встречу с Путиным, думая, что это будет 15-20 минутный разговор. У него не было никакого представления о России или Путине, почти ничего не знал о политике. Но встреча длилась пять часов. Я спросил его: Я спросил: "О чём, чёрт возьми, вы говорили 5 часов?" Дональд Трамп

На это Уиткофф, по словам американского лидера, рассказал ему, что с Путиным они обсудили "много интересных тем" за это время.

Он ответил: "Много интересного. Мы обсуждали много интересных тем, в том числе цель визита". Но 5 часов — это слишком… Можно говорить определенное время и знать, чего добиваешься. Но это талант, это действительно талант добавил Трамп.

Зачем Трамп отправил Уиткоффа на встречу

Президент США напомнил, что отправлял Уиткоффа на переговоры с Путиным, чтобы обсудить войну в Украине.

Стив работает с российско-украинской войной. Войной, которая не должна была начаться, которая уносит 7000 жизней молодых солдат. Это печально. Но это произошло. Я взялся за это дело. Я думал, что эту ужасную и кровавую войну легко будет уладить. Я думал, это будет гораздо легче, чем то, что мы сделали сейчас здесь с Израилем сказал американский лидер

Стив Уиткофф. Фото: Википедия

