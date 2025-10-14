Трамп подтвердил встречу с Зеленским: СМИ выяснили, что они могут обсуждать

Зеленский и украинская делегация планируют много встреч в США, но главным будет визит в Трамп

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 17 октября. Предполагается, что в Белом доме они обсудят поставки Украине нового вооружения, в частности, дополнительных комплексов противовоздушной обороны и крылатых ракет.

Что нужно знать:

Трамп подтвердил, что встреча состоится уже в эту пятницу

Сам Зеленский также подтвердил встречу: есть ряд вопросов, которые нужно обсуждать лично

Поставки нового вооружения нужны, чтобы заставить российского правителя Путина сесть за стол переговоров

Сам Трамп вечером 13 октября подтвердил, что намерен 17 октября встретиться с Зеленским. Во время разговора на борту самолета Air Force One Трамп сказал журналистам, что примет Зеленского в Белом доме.

"Я думаю, что да. Да", — отметил он, не вдаваясь в детали предстоящей встречи.

При этом американское издание Axios со ссылкой на собственные источники пишет, что встреча Трампа и Зеленского будет посвящена тому, какое оружие нужно поставлять Украине. В том числе будет обсуждаться вопрос поставок ракет Tomahawk. Один из чиновников подтвердил, что встреча точно состоится, а второй озвучил главную причину.

"Есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону", — пояснил он.

Сам президент Зеленский также подтвердил 13 октября, что встреча будет и анонсировал обсуждение с Трампом "ряда шагов, которые он намерен предложить". В США, по словам Зеленского, отправилась украинская делегация, которая будет иметь "несколько других важных встреч" с оборонными компаниями. Сам Зеленский намерен встретиться с представителями энергетических компаний. Но главной темой будет противовоздушная оборона и дальнобойные возможности Украины.

При этом недавно Трамп заявил, что еще не принял решение предоставить Украине ракеты Tomahawk. Он назвал главное условие, которое позволит Украине получить это вооружение. По его словам, ракеты можно будет поставлять, если российский правитель Владимир Путин откажется от переговоров — только тогда можно будет таким образом принудить его к миру.

Тем временем Путин еще в начале октября впервые прокомментировал возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. Он в традиционной манере заявил, что ракеты якобы "не изменят ситуацию на поле боя", хотя вынужден был публично признать, что это мощное и серьезное вооружение.

При этом уже известно, что Украина может получить от США еще новую крылатую ракету Barracuda и важные разведывательные данные. Последствия такой передачи могут изменить подход к поражению энергетических и промышленных целей в глубине России. Кстати, в СМИ пишут, что поставки Tomahawk якобы "маловероятны": в США, мол, "не видят целесообразности" в передаче этих ракет.