"Его уважает Россия". Трамп назвал того, кто может остановить Путина

Американский лидер назвал того, кто может стать успешным посредником между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в завершении войны России против Украины, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что турецкого лидера уважает глава России Владимир Путин.

Что нужно знать:

Трамп выразил уверенность, что Эрдоган способен помочь прекратить российско-украинскую войну

Американский лидер уверен, что президент Турции является авторитетом для Путина

Глава Белого дома имеет значительное влияние на турецкого лидера

Об этом президент Штатов сказал в ходе брифинга на борту самолета Air Force One, которым возвращался в Вашингтон после визита на Ближний Восток, сообщает "Укринформ". Трамп утвердительно ответил на вопрос, может ли президент Турции играть роль в прекращении войны между Россией и Украиной.

Да, Эрдоган может. Его уважает Россия. Что касается Украины, не могу вам сказать, но Путин его уважает. И он мой друг. Знаете, вы можете понять почему — я хорошо нахожу общий язык с сильными. Я не нахожу общий язык со слабыми. Не знаю, почему так Дональд Трамп

Глава США добавил, что когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, Альянс обращается именно к Трампу, чтобы найти взаимопонимание с турецким лидером. При участии Трампа, по его словам, "все решается буквально мгновенно".

Трамп и Эрдоган. Фото: x.com/WhiteHouse

Позиция Эрдогана и роль Турции в миротворческих усилиях

Реджеп Тайип Эрдоган активно участвует в миротворческих усилиях для завершения войны России против Украины. Он позиционирует свою страну в качестве надежного посредника. У Эрдогана есть конструктивные отношения как с Киевом, так и с Москвой, поэтому он неоднократно предлагал и организовывал переговорные площадки.

Первые переговоры после начала полномасштабной войны прошли в Стамбуле весной 2022 года. Турецкое посредничество также стало решающим в Черноморской зерновой инициативе (зерновом коридоре), которая была жизненно важной для глобальной продовольственной безопасности.

Официально Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, но пытается держать баланс между сторонами. Турция избегает присоединения к западным санкциям, что, по ее мнению, позволяет ей оставаться эффективным каналом связи.

Эрдоган регулярно проводит телефонные переговоры с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он настаивает на необходимости активизации дипломатических усилий для достижения "справедливого и устойчивого мира".

Как сообщал "Телеграф", несколько раундов переговоров между представителями России и Украины после восстановления прямого диалога летом 2025 года состоялись именно в Турции. Посол Украины в Турции Нариман Джелял назвал две причины, почему его страна заинтересована в такой роли.