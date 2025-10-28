Бывший Мелании Трамп сделал о ней неожиданное заявление

Мелания планировала жить во Франции или Италии

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно ответила на обвинение в лицемерности, никогда не хотела жить в США. Такое мнение высказал ее бывший парень Юре Зорчич.

Зорчич имел отношения с Меланией Кнавс (девичья фамилия) в 90-х, когда она еще жила в Словении. Он рассказывал, что был впечатлен ее красотой, пишет Irish Star. Юре поделился, что впервые увидел Меланию во время прогулки летом, когда проезжал мимо на мотоцикле.

Она была очень элегантно одета, а ее поведение — изящное. Она была высокая, с длинными волосами, которые спадали на лицо — я едва видел ее глаза. Такой стиль! Юре Зорчич

Мелания Трамп в 90-х, фото Getty Images

Зорчич признался, что подошел познакомиться к Кнавс и пригласил ее на кофе. С тех пор между ними начались отношения. Юре отметил, что Мелания хотела жить в Италии или Франции и заниматься моделингом. Однако она не планировала переезжать в США.

Для меня это был шок, когда я ее встретил. Она была очень особенной – это правда. Она хотела жить за границей — в Италии, Франции и иметь жизнь, связанную с модой. Я думаю, нам это даже не приходило в голову тогда (о переезде). Юрий Зорчич

Мелания Трамп не планировала эмиграцию в США, фото Getty Images

Зорчич рассказал, что Мелания уехала в США, поскольку имела предложения по работе. Также он удивился, что во время их встречи в США в 2000 году она общалась с ним по-английски. Девушка рассказала, что передумала возвращаться в Словению.

Она сказала мне, что получила предложение от компании по производству средств по уходу за волосами — должна была сняться в рекламной кампании, потому и уехала. Я спросил ее: "Ты забыла, что ты словенка?" Путешествуя между Нью-Йорком и Форт-Лодердейлом, она отказалась от идеи возвращаться в Словению. Юре Зорчич

Мелания Трамп уехала в США на работу, фото Getty Images

Бывший Мелании также добавил, что 20 лет назад никто не мог представить, что она будет проживать в центре Нью-Йорка: "Никто 20 лет назад не поверил бы, что она будет жить на вершине мира — на Пятой авеню, в Trump Tower. Даже она сама не верила!". Встречу Мелании с Трампом он назвал "судьбой".

