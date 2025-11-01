Увидел ее на обложке и потерял голову: как выглядит "тайная любовница" Трампа и что о ней известно (фото)

Трамп подарил девушке книгу и посоветовал сменить фамилию

Дональда Трампа сложно назвать примерным семьянином, поскольку находясь в браке, он не раз заводил романы на стороне. Одной из его "тайных любовниц" была актриса Сандра Тейлор.

Что известно:

В начале 90-х у Дональда Трампа были романтические отношения с актрисой Сандрой Тейлор

Модель тепло отзывалась о Трампе и сожалела, что им пришлось закончить роман из-за того, что о нем узнала пресса

Как выглядит "тайная любовница" Трампа и что о ней известно

В 1991 году у Дональда Трампа, который к тому времени уже имел солидное состояние и состоял в браке с Иваной, завязался роман с актрисой Сандрой Тейлор. Он впервые увидел ее на обложке журнала и мгновенно увлекся известной моделью.

Сандра Тейлор в молодости

Бизнесмен поручил своей секретарше найти девушку и организовать с ней встречу. В интервью изданию Page Six в 2015 году Тейлор рассказала, что впервые они встретились в Central Park South. Вечер прошел романтично и завершился визитом Трампа к ней домой. Актриса публично призналась, что Дональд оказался замечательным любовником и отметила, что из него получится хороший президент. В 2015 году впервые стал кандидатом в президенты США.

Трамп увидел Сандру на обложке

Роман между Сандрой и Дональдом завершился в 1991 году, потому что о нем узнала пресса. Но актриса с теплотой вспоминает тот период.

Сандра Тейлор была любовницей Трампа, Фото:Getty Images

По словам девушки, Трамп подарил ей экземпляр своей книги "The Art of the Deal" и посоветовал сменить фамилию с "Корн" на "Тейлор", отметив, что это поможет ее карьерному продвижению.

Известно, что Сандра в начале 1990-х годов была самой популярной женщиной, изображавшейся на постерах и плакатах, продававшихся в США. А с 1994 года она начал активно сниматься в фильмах, правда в эпизодических ролях. С ее участием вышли киноленты: "Сбежавшая невеста", "Дневники принцессы", "День святого Валентина" "Брачный договор 2".

Сандра Тейлор снимается в фильмах, Фото:Getty Images

Актриса с 1995 года замужем за Дэвидом О'Коннеллом, у них двое детей: дочь Шелби и сын Джексон.

Как выглядит экс-любовница Трампа Сандра Тейлор Фото:Getty Images

