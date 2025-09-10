Дочь выросла красавицей и стала чаще выходить в свет: сколько детей у Иванки Трамп и как они выглядят

Дочь Иванки Трамп появилась в компании дедушки на финале US Open-2025

Старшая дочь президента США Иванка Трамп, которая недавно удивила выбором наряда, является мамой троих детей. Ее наследники еще несовершеннолетние, поэтому изредка появляются на публичных мероприятиях.

Как пишет издание Distractify, семья Иванки после того, как Дональд Трамп снова стал президентом, старается вести более закрытый образ жизни. Но недавно ее старшая дочь Арабелла произвела настоящий фурор, появившись в компании дедушки.

Как выглядят дети Иванки Трамп

Старшая дочь лидера США Иванка Трамп в 2005 году познакомилась с бизнесменом Джаредом Кушнером. Он владелец девелоперской компании, а ранее был владельцем газеты New York Observer. Между ними сначала завязались деловые отношения, который со временем переросли в роман. Спустя четыре года пара сыграла свадьбу.

Иванка Трамп вышла замуж в 2009 году, Фото: Getty Images

В 2011 году Иванка и Джаред впервые стали родителями — на свет появилась их дочь Арабелла Роуз. Сейчас ей 14 лет и внешне девочка больше похожа на маму. Арабелла вчера, 8 сентября, появилась в компании отца и дедушки на финале US Open-2025.

Иванка Трамп вместе с мужем и детьми, Фото: Getty Images

Стоит отметить, что внучка уже почти одного роста со своим дедушкой Дональдом Трампом.

Дочь Иванки вместе с дедушкой на финале US Open-2025, Фото: Getty Images

Арабелла на мероприятии была в элегантном нежно-бирюзовом платье. И это не первый раз, когда старшая дочь Иванки привлекает внимание. В сети пишут, что 14-летнюю девочку уже назвали "новой иконой стиля". Она, как и ее мама, предпочитает элегантные наряды.

Дочь Иванки Трамп выросла красавицей, Фото: Getty Images

Известно, что Арабелла мечтает когда-нибудь поступить в морскую пехоту, а ее любимым праздником является Ханука.

Дети Иванки Трамп, Фото: Getty Images

В октябре 2013 года Иванка родила сына Джозефа Фредерика, а в марте 2016 года их семья пополнилась еще одним сыном — Теодором Джеймсом. Мальчики увлекаются спортом.

Как выглядит дочь и сыновья Иванки Трамп, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядит старшая внучка президента США. Ее сравнивают с Иванкой Трамп.