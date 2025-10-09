Девять слов, которые изменили все: как бывшая жена Трампа узнала о его изменах

Первый брак Дональда Трампа продлился около 15 лет

Президент США Дональд Трамп, который недавно страстно поцеловал на публике свою жену Меланию, был в браке трижды. Первой его супругой стала Ивана Трамп, брак с которой разрушился из-за любвеобильности нынешнего главы государства.

Что нужно знать:

Первой женой Дональда Трампа была Ивана Трамп, которая родила ему троих детей

Дональд Трамп изменял супруге с актрисой Марлой Мейплз, которая лично рассказала Иване об их романе

Как пишет издание Irishstar, первая жена Дональда Трампа узнала о его изменах, столкнувшись с его любовницей Марлой Мейплз. И как оказалось, их встреча не была случайной.

Как первая жена Трампа узнала о его изменах

Ивана Трамп прожила в браке с Дональдом почти пятнадцать лет. Их союз казался прочным, ведь у них было трое детей, совместные бизнес-проекты и статус одной из самых влиятельных пар Нью-Йорка.

Дональд Трамп вместе с женой Иваной, Фото: Getty Images

Но в 1989 году случился переломный момент, который полностью изменил их семейную жизнь. Во время отдыха в Аспене (штат Колорадо) Ивана столкнулась с любовницей Дональда возле ресторана - это произошло на глазах у гостей и членов семьи. Любовницей Дональда была Марла Мейплс — молодая актриса, которая подошла к Иване и сказала ей девять слов, изменивших все: "Я Марла, и я люблю вашего мужа. А вы?".

Марла Мейплс, Фото: Getty Images

Тогда Ивана поняла, что сплетни оказались правдой и что ее брак разрушен. Ивана вспоминала, что ответила Марле резким тоном: "Отвали, я люблю своего мужа", но в глубине души понимала, что в отношениях с Дональдом пора ставить точку.

Ивана Трамп узнала об изменах Дональда от его любовницы, Фото: Getty Images

Сама Марла позже призналась, что Дональд специально пригласил ее на отдых в Аспен, буквально подстроив их встречу.

Марла Мейплс и Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Ивана после этой скандальной сцены подала на развод лишь спустя два года. Начались громкие судебные разбирательства, дележ имущества и многомиллионные споры, которые привлекали внимание всей Америки. Однако со временем обиды отошли на второй план. Дональд и Ивана смогли сохранить уважение друг к другу, поддерживали общение и первая жена даже присутствовала на его инаугурации в 2017 году.

