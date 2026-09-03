Американцы не узнали Трампа на новом фото: "Кто-то долго держал его в аэрогриле"

Также пошутили, что политик тренируется "целовать Путина"

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Внешность 80-летнего президента США Дональда Трампа вновь оказалась в центре внимания. В последнее время американцы активно обсуждают его цвет лица, объемную прическу и другие особенности внешности, однако новые фотографии политика, появившиеся на этой неделе, вызвали особенно бурную реакцию.

На этот раз главным объектом внимания стало лицо Трампа крупным планом, пишет irishstar. В среду, 2 сентября, пользователь социальной сети X с ником Acyn опубликовал фотографию американского лидера, сделанную во время мероприятия в Овальном кабинете.

"Фото Трампа крупным планом во время сегодняшнего мероприятия в Овальном кабинете", — написал автор публикации. На снимке Трамп поджимает губы, складывая их в характерную "трубочку", а крупный план позволяет рассмотреть черты его лица во всех деталях.

Фотография быстро привлекла внимание американской аудитории в X, которые принялись активно обсуждать внешний вид президента США. В комментариях появились многочисленные насмешливые сравнения.

Один из пользователей написал, что Трамп "похож на злого малыша, который хочет свою пустышку". Другой сравнил его лицо с "кожаной сумочкой, все время просидевшей под дождем", а американка по имени Liz с юмором предположила, что "кто-то слишком долго держал президента в аэрогриле".

Не обошлось и без политических шуток. "Он тренируется целовать Путина", — написал один из комментаторов.

Обсуждение внешности президента США далеко не ново. Ранее выяснилось, что в молодости Трамп прошел болезненную операцию на голове ради красоты.